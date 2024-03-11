عاجل.. لم يراعوا حرمة الشهر الكريم.. الأمن يطيح بمروجي "المنكرات" متلبسين في 5 ضبطيات

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لم يراعو حرمة الشهر الكريم، وتجرأوا عليه بترويج المنكرات فكانت نهايتهم على يد الجهات الأمنية التي أطاحت بالعديد من مروجي المواد المخدرة في أول أيام الشهر الكريم.



منطقة عسير:



منطقة جازان:



منطقة المدينة المنورة:



قطاع الربوعة:



قطاع الدائر:



التعاون مع الجهات الأمنية:

