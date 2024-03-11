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عاجل.. لم يراعوا حرمة الشهر الكريم.. الأمن يطيح بمروجي "المنكرات" متلبسين في 5 ضبطيات

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
ارشيفية
أ أ
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لم يراعو حرمة الشهر الكريم، وتجرأوا عليه بترويج المنكرات فكانت نهايتهم على يد الجهات الأمنية التي أطاحت بالعديد من مروجي المواد المخدرة في أول أيام الشهر الكريم.اضافة اعلان

منطقة عسير:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير لترويجه (45) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
 وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

منطقة جازان:


أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تهريب (109) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

منطقة المدينة المنورة:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه (32,550) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

قطاع الربوعة:

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (154) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
 وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

قطاع الدائر:

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (107) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر.
 وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

التعاون مع الجهات الأمنية:

 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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