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كان قسًا في كنيسة.. كاتب أمريكي شهير وزوجته يعتنقان الإسلام مع حلول شهر رمضان

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شون كينغ
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نشر الناشط والكاتب الأمريكي الشهير شون كينغ، فيديو أعلن فيه اعتانقه الإسلام مع زوجته اليوم الإثنين، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

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ونشر كينغ (45 عاما) مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مع زوجته وهما ينطقان الشهادة التي لقنها لهما إمام مسلم. بأمريكا

وقال كينغ في منشوره: "عدت أنا وزوجتي للتو إلى المنزل بعد صلاة العشاء في مسجدنا في منطقة دالاس بولاية تكساس حيث نطقنا سويا الشهادة واعتنقنا الإسلام لبدء شهر رمضان، لقد كان يوما جميلا وقويا وذا معنى بالنسبة لنا ولن ننساه أبدا".

وأضاف: "سأصلي من أجلكم وأطلب منكم الاستمرار في الصلاة من أجلنا، سنبدأ الصيام هذا الصباح مع أكثر من مليار مسلم حول العالم".

من هو "القس" شون كينغ؟

ويحمل كينغ شهادة الماجستير من جامعة ولاية أريزونا ودرّس التربية المدنية في المدرسة الثانوية لفترة وجيزة، قبل أن يصبح قسا ويؤسس كنيسة في أتلانتا عام 2008 سميت الكنيسة الشجاعة، التي قادها لمدة 4 سنوات، حيث استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد أعضاء جدد، وكان يعرف باسم "قس فيسبوك".
كتب كينغ بصورة منتظمة في صحف "ديلي كوس" و"نيويورك ديلي نيوز" و"ذا يونغ توركس"، وأسس عدة منظمات غير ربحية، ويعد حاليا ناشطا بارزا على مواقع التواصل الاجتماعي ومن الأصوات البارزة الداعمة للقضية الفلسطينية.

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