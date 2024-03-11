عاجل.. هل يتم صرف دعم حساب المواطن في شهر رمضان؟

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يتساءل كثير من مستفيدي حساب المواطن حول موعد إيداع الدفعة 77 – لشهر إبريل، وما إذا كانت ستوافق شهر رمضان أم بعده.





موعد صرف حساب المواطن



هل يتم التبكير بصرف دفعة إبريل من حساب المواطن؟



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

