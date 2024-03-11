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عاجل.. هل يتم صرف دعم حساب المواطن في شهر رمضان؟

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
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يتساءل كثير من مستفيدي حساب المواطن حول موعد إيداع الدفعة 77 – لشهر إبريل، وما إذا كانت ستوافق شهر رمضان أم بعده.
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موعد صرف حساب المواطن

وتصرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.
ويعني هذا أن الموعد المحدد لإيداع الدفعة المقبلة هو الثلاثاء 10 من إبريل 2024، الذي سيوافق آخر أيام شهر رمضان 1445هـ.

هل يتم التبكير بصرف دفعة إبريل من حساب المواطن؟

ولم يعرف بعد ما إذا كان سيتم التبكير بصرف الدعم، وذلك لتفادي موعد إجازة البنوك إجازة عيد الفطر المبارك.
وتبدأ إجازة البنوك يوم 25 من رمضان 1445هـ الموافق 4 من إبريل 2024م، على أن يستأنف العمل مرة أخرى في البنوك والمؤسسات المصرفية يوم الأحد 5 من شوال 1445هـ الموافق 14 من إبريل 2024م.


حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

وتشمل الفئات المستهدفة من برنامج الدعم، الآتي:
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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