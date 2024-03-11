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بيان عاجل بشأن سقوط جسر مشاة ارتطمت به شاحنة في خميس مشيط

جسر مشاه - خميس مشيط
جسر مشاة خميس مشيط
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أصدرت بلدية خميس مشيط بيانا، عقب سقوط جسر للمشاة ارتطمت به شاحنة تحمل معدات ثقيلة، ما تسبب في غلق طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز.اضافة اعلان

فتح طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز في خميس مشيط:

وكتبت البلدية على حسابها في منصة "إكس" :" تم فتح طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز في خميس مشيط من قبل بلدية خميس مشيط بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى".
وأوضحت أنه تم إعادة انسيابية الحركة المرورية في الطريق إلى سابق عهدها بعد رفع المخلفات.
كما بينت أنه تم رفع أنقاض الجسر الذي سقط بسبب حادث الشاحنة المروري ومعالجة الطبقة الإسفلتية المتضررة بالطريق.



سقوط جسر مشاة بخميس مشيط:

وكان نشطاء قد تداولوا مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يوثق انهيار جزء من أحد جسور المشاة في خميس مشيط.
وأظهر الفيديو انهيار الجزء بشكل كامل، وعلق النشطاء أن سبب انهيار الجسر هو اصطدام شاحنة بالجسر لعدم مراعاتها تعليمات الحد الأقصى للارتفاع.


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