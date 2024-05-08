الأربعاء، 29 شوال 1445 ، 08 مايو 2024

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عاجل.. قبل صرف دفعة مايو.. تنبيه مهم من حساب المواطن لغير المستحقين

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات أحد المستفيدين بشأن  حالة "مؤهل وغير مستحق" قبل ساعات من صرف الدعم.

حساب المواطن وحالة مؤهل وغير مستحقاضافة اعلان

وجاء في سؤال لأحد المستفيدين : "السلام عليكم مكتوب مؤهل وفوق مكتوب غير مستحق بسبب تجاوز الحد المانع ما السبب؟".
وأجاب حساب المواطن، بقوله : "وعليكم السلام ، حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، حيث تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها".

أهلية حساب المواطن


كذلك أوضح حساب المواطن، آلية الإعلان عن الأهلية، حيث يتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج ويمكن للمستفيد التحقق من أهلية المستفيد عن طريق حسابه (دراسة الأهلية).
ويتيح حساب المواطن، إمكانية الاستعلام برقم الهوية، من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى حساب المواطن.
الدخول إلى المنصة باستخدام بياناتك، بما فيها رقم الهوية وكلمة المرور.
انقر على خيار تسجيل الدخول للوصول إلى حسابك.
حدد خانة "دراسة الأهلية" لاستعراض مدى أهليتك.
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

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عاجل.. بدء صرف دفعة مايو من حساب المواطن بعد 15 ساعة

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