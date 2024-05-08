الهيئة العامة للطرق: جاهزون لاستقبال ضيوف الرحمن عبر المنافذ البرية

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في إطار توفير الخدمات المتكاملة لضيوف الرحمن، أعلنت الهيئة العامة للطرق استعدادها الكامل لاستقبال وتسهيل حركة ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج عبر المنافذ البرية.



شبكة الطرق الأولى عالمياً:



فحص جسور ولوحات تحذيرية وإرشادية:



وتأتي هذه الاستعدادات في إطار الجهود الرامية في المملكة لتعزيز وتوفير الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن، حيث تعد شبكة الطرق في المملكة الأولى عالميًا في مؤشر الترابط، وفقًا لتقرير البنك الدولي.وقد قامت الهيئة العامة للطرق بأعمال صيانة شاملة للطرق المؤدية إلى المشاعر بمسافة تزيد على 5000 كيلومتر، كما تم مسح الطرق على مسافة أكثر من 9000 كيلومتر.وتضمنت الأعمال تنفيذ أكثر من 9000 متر طولي من الحواجز الخرسانية والمعدنية، وأكثر من 700 كيلومتر من الدهانات على الطرق.كما تم تركيب أكثر من 3500 لوحة تحذيرية وإرشادية، وفحص أكثر من 1000 جسر، وإصلاح أكثر من 1000 متر طولي من فواصل التمدد.ولم يتوانَ أبطال الطرق عن إزالة أكثر من 400 ألف متر مكعب من الكثبان الرملية، بهدف توفير طرق سلسة وآمنة لضيوف الرحمن.وتعد هذه الجهود الضخمة التي قامت بها الهيئة العامة للطرق استعدادًا لموسم الحج، استكمالًا للمشاريع القائمة التي تهدف إلى تطوير شبكة الطرق في المملكة.وتساهم هذه الشبكة العملاقة في تعزيز ترابط المشاعر المقدسة وتسهيل حركة تنقل ضيوف الرحمن من وإلى المشاعر بكل يسر وسهولة.