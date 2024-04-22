عاجل.. عائل الأسرة "فاقد الأهلية" كيف يتم إثبات ذلك في حساب المواطن؟

أ أ

يشترط حساب المواطن عند فقدان عائل الأسرة الأهلية، تقديم ما يثبت ذلك لاستكمال إجراءات الحصول على الدعم.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الخصوص: "في حال تم اختيار فئة العائل "عائل الأسرة فاقد أهلية" يتم إرفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية".



وعليكم السلام ، في حال تم اختيار فئة العائل "عائل الأسرة فاقد أهلية" يتم ارفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 22, 2024

المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

