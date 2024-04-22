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عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حكم الشرع في جانٍ أنهى حياة مواطن بطريقة بشعة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:
 قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.اضافة اعلان
 وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

تنفيذ حكم الشرع في جان بعسير

 أقدم/ حامد بن فايز بن حامد الكبيري الغامدي - سعودي الجنسية - على قتل / عمر بن فهد بن علي البيشي - سعودي الجنسية - وذلك بطعنه بآلة حادة مما أدى إلى وفاته. بسبب خلاف بينهما.
 وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / حامد بن فايز بن حامد الكبيري الغامدي - سعودي الجنسية - - يوم الاثنين بتاريخ 13 / 10 / 1445 هـ الموافق 22 / 4 / 2024 م، بمنطقة عسير.

تنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين

 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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