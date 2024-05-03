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طقس الرياض.. شاهد قوة العصف المطري الغزير المتساقط على الأفلاج

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أمطار الرياض
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت مساء اليوم الجمعة كميات غزيرة من الأمطار على الأفلاج بمنطقة الرياض.اضافة اعلان

تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيول

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الأفلاج لأمطارغزيرة مع تقلبات جوية ورياح نشطة.

أمطار غزيرة مع جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.


رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

 كما يتوقع هطول أمطار رعدية على منطقة نجران قد تمتد إلى الباحة وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

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