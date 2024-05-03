طقس الرياض.. شاهد قوة العصف المطري الغزير المتساقط على الأفلاج

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت مساء اليوم الجمعة كميات غزيرة من الأمطار على الأفلاج بمنطقة الرياض.





تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيول





امطار البديع في الافلاج

الجمعة ٢٤ شوال ١٤٤٥هـ

3 مايو 2024م

من | عبدالله الغميجان

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. pic.twitter.com/CVgT6hezyD 🔴 متداولامطار البديع في الافلاجالجمعة ٢٤ شوال ١٤٤٥هـ3 مايو 2024ممن | عبدالله الغميجان May 3, 2024

أمطار غزيرة مع جريان السيول



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الأفلاج لأمطارغزيرة مع تقلبات جوية ورياح نشطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.كما يتوقع هطول أمطار رعدية على منطقة نجران قد تمتد إلى الباحة وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.في الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.