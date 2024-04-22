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عاجل.. خان الوطن.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن ارتكب هذه الجرائم الإرهابية

وزارة الداخلية
تنفيذ حكم الشرع في مواطن ارتكب هذه الجرائم الإرهابية
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قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون".
 بتوفيق من الله وعلى ضوء ما توفر لدى الجهات الأمنية من معلومات تم القبض بتاريخ 8 / 2 / 1441هـ على / عبدالرحمن بن ساير بن عبدالله الشمري - سعودي الجنسية - لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وانتهاجه منهجاً إرهابياً يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض، ومبايعته لزعيم تنظيم إرهابي، وذهابه إلى مناطق القتال وانضمامه لكيان إرهابي وتوليه منصباً قيادياً فيه، ومشاركته في أعماله القتالية، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية.اضافة اعلان
 وانتهى التحقيق من قبل النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكور بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالقتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكور يوم الاثنين 13 / 10 / 1445هـ الموافق 22 / 4 / 2024م بمنطقة الرياض.
 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعاً لشره وردعاً لغيره.
 والله الهادي إلى سواء السبيل.

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