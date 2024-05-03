بشرى لهؤلاء.. رابط التقديم على وظائف شاغرة بالهيئة الملكية بالجبيل

أ أ

أعلن برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف إدارية وصحية من حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى على النحو التالي:





رابط التقديم على وظائف شاغرة بالهيئة الملكية بالجبيل



المرفقات المطلوبة



- الخبرات



طريقة التقديم

