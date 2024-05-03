بشرى لهؤلاء.. رابط التقديم على وظائف شاغرة بالهيئة الملكية بالجبيل

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أعلن
برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف إدارية وصحية من حملة
الدبلوم والبكالوريوس فأعلى على النحو التالي:
رابط التقديم على وظائف شاغرة بالهيئة الملكية بالجبيل1 -
منسق إداري.
2 - استشاري تخدير.
3 - أخصائي تركيبات.
4 - منسق المشتريات.
5 - تقني قسطرة قلب.
6 - أخصائي طب باطني.
7 - أخصائي أول تخدير.
8 - أخصائي أول جراحة .
9 - أخصائي عصب أسنان.
10 - منسق علاقات المرضى.
المرفقات
المطلوبة-
السيرة الذاتية.
- الهوية الوطنية.
- المؤهل العلمي.
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الخبراتملاحظات:
1 - جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.
2 - المتطلبات أعلاه أساسية وعلى المتقدم الاطلاع على التفاصيل الخاصة لكل وظيفة.