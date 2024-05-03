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بشرى لهؤلاء.. رابط التقديم على وظائف شاغرة بالهيئة الملكية بالجبيل

وظائف-الهيئة-الملكية-في-الجبيل-وينبع
الهيئة الملكية بالجبيل
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أعلن برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف إدارية وصحية من حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى على النحو التالي:اضافة اعلان

رابط التقديم على وظائف شاغرة بالهيئة الملكية بالجبيل

1 - منسق إداري.
2 - استشاري تخدير.
3 - أخصائي تركيبات.
4 - منسق المشتريات.
5 - تقني قسطرة قلب.
6 - أخصائي طب باطني.
7 - أخصائي أول تخدير.
8 - أخصائي أول جراحة .
9 - أخصائي عصب أسنان.
10 - منسق علاقات المرضى.

المرفقات المطلوبة

- السيرة الذاتية.
- الهوية الوطنية.
- المؤهل العلمي.

- الخبرات

ملاحظات:
1 - جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.
2 - المتطلبات أعلاه أساسية وعلى المتقدم الاطلاع على التفاصيل الخاصة لكل وظيفة.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الثلاثاء 1445/10/28هـ (الموافق: 2024/5/7م).

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