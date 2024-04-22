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عبر أبشر.. خطوات إصدار شهادة الوفاة أو استعراضها إلكترونيًا

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خطوات إصدار شهادة الوفاة
أ أ
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أتاحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خدمة استخراج شهادة الوفاة للمواطنيين أو الوافدين  متاحة بشكل إلكتروني على منصة أبشر الإلكترونية .اضافة اعلان
وأوضحت أن الحكومة تسعى من إتاحة هذه الخدمات إلى التخفيف على المواطنين والتسهيل عليهم عدم الحاجة إلى الذهاب إلى مقرات الوزارة الرسمية.


خطوات استخراج شهادة وفاة عبر منصة أبشر

وأضافت أن أهم الأوراق والمستندات المطلوبة حتى يتم استخراج الشهادة بشكل إلكتروني ما يلي:
1 - التوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر .
2 - تسجيل الدخول على المنصة وذلك من خلال كتابة كلمة مرور قوية واسم المستخدم.
3 - التوجه إلى القائمة الرئيسية ومن ثم قم بالنقر على أيقونة الأحوال المدنية.
4 - سوف تظهر مجموعة من الخيارات المتاحة قم باختيار التبليغ عن حالة وفاة.
5 - كتابة جميع البيانات الشخصية للميت في استمارة البيانات وذلك من حيث الاسم والعمر والعنوان بالاضافة الى تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة
6 - رفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة على الموقع بصيغة بي دي إف.
7 - تحديد الموعد المناسب لاستخراج الشهادة ومن ثم التوجه إلى مقر الأحوال المدنية لاستخراج الشهادة.


المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة الوفاة
1 - عدد 2 صورة شخصية.
2 - صورة من شهادة الميلاد.
3 - توضيح رقم الهوية الخاص بالمتوفى.
4 - صورة طبق الأصل من جواز السفر الخاص بالمتوفى ويشترط كونه ساري المفعول.
5 - في حالة وجود مرض معين أو حادثة أدت إلى الوفاة يرجي رفع التقرير الطبي الذي يثبت ذلك.

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