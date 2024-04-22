هل تخفيض المخالفات المرورية 50% يشمل المخالفين من دول الخليج؟.. المرور يجيب

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قالت الإدارة العامة للمرور، إن تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50%، الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من الخميس الماضي يشمل المخالفين من دول الخليج.

وأضافت عبر حسابها في منصة "إكس"، ردًا على استفسار بهذا الصدد: "يشمل التخفيض (50%) جميع مرتكبي المخالفات المرورية من مواطنين ومقيمين وزوار".



عليكم السلام، يشمل التخفيض(50%) جميع مرتكبي المخالفات المرورية من مواطنين ومقيمين وزوار ، سعدنا بتواصلك — المرور السعودي (@eMoroor) April 21, 2024

تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بإعفاء 50%



مخالفات تمنع الاستفادة من خصم 50%



وكانت الإدارة العامة للمرور بدأت اعتبارًا من الخميس الماضي، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18 / 4 / 2024م، يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%)، وهي:- التفحيط.- قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير تحظر القيادة تحت تأثيرها.- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.

- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.

وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.

ونوهت بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.



