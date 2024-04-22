عاجل.. هل يُشترط الحجاب عند التصوير لبطاقة الهوية؟.. رد من الأحوال المدنية

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أتاحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، التصوير في بطاقة الهوية بدون ارتداء الحجاب لمن هن أقل من 15 عامًا.

وردًا على استفسار لأحد المتابعين حول ما هي شروط صورة الهوية لطفلة في عمر ٨ سنوات، وهل يشترط الحجاب، قالت "الأحوال المدنية" عبر حسابها في منصة "إكس": "لا يلزم ذلك".



وعليكم السلام، لايلزم ذلك، نسعد بخدمتك — العناية بالعملاء (@AhwalCare) April 21, 2024

استخراج بطاقة الهوية



ووافق مجلس الوزراء مؤخرًا على تعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 7) وتاريخ 20/ 4/ 1407هـ.وتضمنت التعديلات: "يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختياريًا لمن هم بين سن (السادسة) و(الخامسة عشرة)، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة".