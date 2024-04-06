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عاجل.. حالة حرجة.. الإخلاء الطبي ينقل مواطناً من مصر إلى المملكة

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الإخلاء الطبي
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باشرت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل حالة طبية حرجة لمواطن من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي.اضافة اعلان

نقل مواطن من مصر للمملكة 

وأوضحت السفارة، في بيان لها عبر حسابها في منصة إكس: "أنه تم نقل المواطن من مصر إلى السعودية، لاستكمال علاجه في المملكة.
وأكدت سفارة المملكة لدى مصر، أن ذلك يأتي في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية وخدمة المواطنين.

نقل أكثر من 3 آلاف مريض سنويًا

وقبل أسابيع، أعلنت سفارة المملكة لدى مصر أيضا ، نقل مواطن إلى المملكة بطائرة الإخلاء الطبي إثر معاناته من حالة طبية حرجة.
وجاء في بيان نشرته عبر حسابها في منصة "إكس": "تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل حالة طبية حرجة لمواطن من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجه في المملكة. يأتي ذلك في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية وخدمة المواطنين".
يشار إلى أن أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي يقوم سنويًا بنقل أكثر من 3 آلاف مريض، بما يزيد عن 1600 رحلة نقل للمرضى والأعضاء، بالإضافة لدوره المساند لوزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى في الاستجابة للحالات الطارئة والتصدي لجائحة كورونا.

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