السبت، 27 رمضان 1445 ، 06 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الإثنين

وزارة العدل
رؤية هلال
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 8 / 4 / 2024م.اضافة اعلان
جاء ذلك في إعلان للمحكمة، فيما يلي نصه:

نص بيان المحكمة العليا:


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعد:
فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 180 / هـ ) وتاريخ 29 / 8 / 1445هـ أن يوم الاثنين 1 / 9 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 11 / 3 / 2024م، هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين 29 / 9 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 8 / 4 / 2024م.
وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البّر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

اقرأ أيضا

عاجل.. الداخلية تكشف عن ضبط أكثر من 21 ألف مخالف

عاجل ومفاجأة.. تخفيضات الـ25% للمخالفات المرورية تشمل هذا الأمر فقط

عاجل.. من اليوم للخميس.. تحذير من أمطار رعدية على مكة والرياض و11 منطقة

أهم 10.. مرسوم ملكي والمرشحون للوظائف التعليمية وأعداد مليونية بالمسجد الحرام

أمانة العاصمة المقدسة: تهيئة 400 جامع ومصلى للعيد في مكة المكرمة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

رمضان - المحكمة العليا 6:28 م الأحد، 10 مارس 2024

عاجل.. المحكمة العليا : غدًا الاثنين غرة شهر رمضان المبارك

البرغش 4:59 م الأحد، 10 مارس 2024

الرائي متعب البرغش: 70% نسبة توقع رؤية هلال رمضان (فيديو)

رؤية الهلال 3:16 م الأحد، 10 مارس 2024

أمانة الرياض تُكمل تجهيز مواقع تحري رؤية هلال شهر رمضان

أخبار السعودية 3:10 م الأحد، 10 مارس 2024

أخبار السعودية.. 3.3 مليار ريال لمستفيدي حساب المواطن وحالة الطقس خلال شهر رمضان