السبت، 27 رمضان 1445 ، 06 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

متحدث الأرصاد يتوقع طقس عيد الفطر : أجواء ماطرة

الطقس
متحدث الأرصاد
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
توقع المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، اليوم السبت، حالة مطرية تشهدها معظم مناطق المملكة خلال عيد الفطر.

طقس ممطر خلال عيد الفطراضافة اعلان

وقال حسين القحطاني، لقناة "الإخبارية": "فترة عيد الفطرة ستكون ممطرة، على كافة مناطق السعودية خاصة المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى وأيضا المناطق الجنوبية الداخلية.

بداية حالة مطرية على المملكة

وكان الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني قد توقع بداية الحالة المطرية الـ 12 اليوم السبت.
وقال الحصيني، عبر حسابه في منصة إكس : “وفقاً للنماذج العددية للطقس متوقع إن شاء الله أن تبدأ اليوم الحالة الممطرة الثانية عشرة لعام ١٤٤٥هـ”.
وأضاف عبدالعزيز الحصيني “متوقع خلال 24 ساعة القادمة من اليوم السبت لصباح الأحد 28 رمضان أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من الوسطى والشمالية والغربية والجنوبية وشمال الشرقية ورياح وارتفاع الحرارة”.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض.
في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف كذلك على أجزاء من منطقة نجران. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة تبوك.

اقرأ أيضا

سفارة المملكة في بلجيكا للمواطنين: السفارة مغلقة لمدة أسبوع

تنبيه مهم من سفارة المملكة في تركيا

إغلاق عقبة التوحيد التي تربط محافظتي النماص والمجاردة

العثور على الفتاة المفقودة بأحد المسارحة.. وهذه حالتها

عاجل.. حالة حرجة.. الإخلاء الطبي ينقل مواطناً من مصر إلى المملكة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook