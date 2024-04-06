السبت، 27 رمضان 1445 ، 06 أبريل 2024

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الحصيني: اليوم بداية الحالة المطرية الـ 12 .. تقلبات جوية بعدة مناطق

أمطار المملكة 4
الامطار
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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني بداية الحالة المطرية الـ ثانية عشرة اليوم السبت، بمشيئة الله.
وقال الحصيني، عبر حسابه في منصة إكس : "وفقاً للنماذج العددية للطقس متوقع إن شاء الله أن تبدأ اليوم الحالة الممطرة الثانية عشر لعام ١٤٤٥هـ.اضافة اعلان

بداية الحالة المطرية الثانية عشرة

وأضاف "متوقع خلال 24 ساعة القادمة من اليوم السبت لصباح الأحد 28 رمضان أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من الوسطى والشمالية والغربية والجنوبية وشمال الشرقية ورياح وارتفاع الحرارة".

توقعات حالة الطقس

هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض.
في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف كذلك على أجزاء من منطقة نجران. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة تبوك.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاهـ مضيق باب المندب, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب.

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