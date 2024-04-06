الحصيني: اليوم بداية الحالة المطرية الـ 12 .. تقلبات جوية بعدة مناطق

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني بداية الحالة المطرية الـ ثانية عشرة اليوم السبت، بمشيئة الله.
وقال الحصيني، عبر حسابه في منصة إكس : "وفقاً للنماذج العددية للطقس متوقع إن شاء الله أن تبدأ اليوم الحالة الممطرة الثانية عشر لعام ١٤٤٥هـ.
بداية الحالة المطرية الثانية عشرةوأضاف "متوقع خلال 24 ساعة القادمة من اليوم السبت لصباح الأحد 28 رمضان أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من الوسطى والشمالية والغربية والجنوبية وشمال الشرقية ورياح وارتفاع الحرارة".
توقعات حالة الطقسهذا وتوقع
المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى -
الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة
برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة،
المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض.
في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف كذلك على أجزاء من منطقة نجران. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة تبوك.