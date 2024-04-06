بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول بين المجمعة والزلفي

سيول بين المجمعة والزلفي اضافة اعلان



أجواء عيد الفطر



بداية حالة مطرية على المملكة



توقعات حالة الطقس





📍امطار بين المجمعه والزلفي

السبت ٢٧ #رمضان ١٤٤٥هـ

6 إبريل 2024م

متابعة | محمد الروساء

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. pic.twitter.com/tBlxnMVYhp — طقس (@tqqs) April 6, 2024

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حالة مطرية غزيرة وجريان للسيول يبن المجمعة والزلفي في منطقة الرياض.وأظهر المقطع، أجواء ماطرة وجريان للسيول على الطرق بين المجمعة والزلفي، بعد الحالة المطرية الغزيرة على منطقة الرياض خلال الساعات الماضية.من جهته، توقع المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، اليوم السبت، حالة مطرية تشهدها معظم مناطق المملكة خلال عيد الفطر.وقال حسين القحطاني، لقناة "الإخبارية": "فترة عيد الفطرة ستكون ممطرة، على كافة مناطق السعودية خاصة المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى وأيضا المناطق الجنوبية الداخلية.وكان الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني قد توقع بداية الحالة المطرية الـ 12 اليوم السبت.وقال الحصيني، عبر حسابه في منصة إكس : “وفقاً للنماذج العددية للطقس متوقع إن شاء الله أن تبدأ اليوم الحالة الممطرة الثانية عشرة لعام ١٤٤٥هـ”.وأضاف عبدالعزيز الحصيني “متوقع خلال 24 ساعة القادمة من اليوم السبت لصباح الأحد 28 رمضان أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من الوسطى والشمالية والغربية والجنوبية وشمال الشرقية ورياح وارتفاع الحرارة”.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف كذلك على أجزاء من منطقة نجران. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة تبوك.