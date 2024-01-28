عاجل.. مصير حساب المواطن للمطلقة "الحاضنة" عند زواجها

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كشف حساب المواطن عن مصير الدعم للمرأة المطلقة في حال زواجها.
حساب المواطن للمرأة المطلقةوردًا على استفسار لامرأة مطلقة تسأل حول مدى إمكانية وقف الدعم حال زواجها، علمًا بأن لديها صك حضانة؟
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قال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال كانت الحالة الاجتماعية "متزوجة" يتم إضافتك كتابع في حساب رب الأسرة "الزوج".
وأضافت: "وبإمكانك إضافة الأبناء كتابعين واختيار صلة القرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية او إثبات احتضان)".
وعليكم السلام ، في حال كانت الحالة الاجتماعية "متزوجة" يتم اضافتك كتابع في حساب رب الأسرة "الزوج" وبإمكانك إضافة الأبناء كتابعين واختيار صلة القرابه " تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة ( صك ولاية او إثبات احتضان) ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 28, 2024
تسجيل الزوجة كمستفيد رئيس في حساب المواطنوأتاح حساب المواطن في أربع حالات تسجيل الزوجة كمستفيد رئيس في برنامج الدعم.
وأفاد البرنامج بأنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيس في الحالات التالية:
متزوجة من غير سعودي.
عائلة سجين.
عائلة فاقد الأهلية.
زوجها غائب.
واشترط البرنامج إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
- إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
حساب المواطن
حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.