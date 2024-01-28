عاجل.. مصير حساب المواطن للمطلقة "الحاضنة" عند زواجها

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كشف حساب المواطن عن مصير الدعم للمرأة المطلقة في حال زواجها.





حساب المواطن للمرأة المطلقة اضافة اعلان



وردًا على استفسار لامرأة مطلقة تسأل حول مدى إمكانية وقف الدعم حال زواجها، علمًا بأن لديها صك حضانة؟

قال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال كانت الحالة الاجتماعية "متزوجة" يتم إضافتك كتابع في حساب رب الأسرة "الزوج".

وأضافت: "وبإمكانك إضافة الأبناء كتابعين واختيار صلة القرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية او إثبات احتضان)".

وعليكم السلام ، في حال كانت الحالة الاجتماعية "متزوجة" يتم اضافتك كتابع في حساب رب الأسرة "الزوج" وبإمكانك إضافة الأبناء كتابعين واختيار صلة القرابه " تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة ( صك ولاية او إثبات احتضان) ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 28, 2024

تسجيل الزوجة كمستفيد رئيس في حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



حساب المواطن

