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عاجل.. "المرور" يوضح هل هناك تقسيط لـ المخالفات المرورية أو دفع جزء منها؟

المرور السعودي
المخالفات المرورية
أ أ
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كشفت الإدارة العامة للمرور، عن مدى إمكانية تقسيط المخالفات المرورية أو دفع جزء منها.


تقسيط المخالفات المرورية أو دفع جزء منها اضافة اعلان

وأوضح "المرور" عبر حسابه بمنصة "إكس": أن "التعليمات تنص على تسديد كل مخالفة لوحدها، مع ضرورة تسديد كامل المخالفات لتتمكن من القيام بأي إجراء عبر بوابة أبشر".
جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين يقول فيه: "هل صحيح فيه تسديد المخالفات المرورية جزء منه أو أقساط شهرية".

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

يعد الاستعلام عن المخالفات المرورية من الأمور التي يهتم بها قائدو المركبات في المملكة، وذلك للتعرف على المخالفات التي ارتكبوها، ودفع الغرامات المستحقة عليها.
وفيما يلي خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر 1445:
1ـ تسجيل الدخول إلى منصة أبشر باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وكلمة المرور.
2ـ اختيار خدمات الأفراد من القائمة الرئيسة.
3ـ اختيار خدمات المرور.
4ـ اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.
5ـ إدخال رقم اللوحة المرورية.
6ـ الضغط على زر “عرض”.

تفاصل المعلومات عن المخالفات المرورية


تظهر بعد ذلك معلومات المخالفات المرورية حيث رقم المخالفة، تاريخ المخالفة، نوع المخالفة، الموقع الذي وقعت فيه المخالفة، الغرامة المستحقة.
يمكن بعد ذلك سداد المخالفات المرورية إلكترونيًا من خلال منصة أبشر، أو من خلال تطبيق أبشر للأجهزة الذكية، أو من خلال القنوات المصرفية المتعددة.

كيفية تجديد رخصة القيادة عبر منصة أبشر

ـ قم بالتسجيل على منصة أبشر السعودية باستخدام الحساب الشخصي وإدخال الرقم السري والاسم.
ـ بعد التسجيل اضغط على بوابة الخدمات واختر خدمة تجديد رخصة القيادة.
ـ قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة وأرفق المستندات اللازمة لتجديد الرخصة.
ـ بعد ذلك ستتلقى معلومات حول المدة التي ستستغرقها عملية استلام الرخصة الجديدة.
ـ انتظر حتى ينتهي تحميل الصفحة وستصلك رسالة على هاتفك المحمول تحدد فترة استلام الرخصة الجديدة.

متى تكون المخالفة غير قابلة للاعتراض؟


 الحالات التي لا يمكن الاعتراض فيها على المخالفات المرورية في المملكة تتمثل في ما يلي:
1ـ عندما يتم دفع المخالفة.
2ـ إذا تم دفع المخالفة قبل توفر خدمة الاعتراض على المخالفات، ويمكنك زيارة المكاتب الرئيسية للإدارة العامة للمرور في المدن.
3ـ إذا تم تقديم اعتراض سابقًا على نفس المخالفة وتم رفضه.
4ـ عند تجاوز عدد الاعتراضات المسموح به، والذي يبلغ 5 اعتراضات.

تجاوز السرعات المحددة

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن تجاوز السرعات المحددة عند قيادة المركبة على الطريق، يعرض صاحبها لغرامة قد تصل إلى 2000 ريال حسب مقدار الزيادة عن السرعة المقررة.

جدول المخالفات المرورية

وأرفقت إدارة المرور على صفحتها الرسمية في "إكس" جدول المخالفات رقم (8) / 1 السرعة من 120 كلم / ساعة فأكثر، حيث جاءت الغرامات المالية لمن يتجاوز السرعة المحددة وفقًا للآتي:
- التجاوز بأكثر من 10 كلم / ساعة إلى 20 كلم / ساعة، غرامة من 150 إلى 300 ريال.
- التجاوز بأكثر من 20 كلم / ساعة إلى 30 كلم / ساعة، غرامة من 300 إلى 500 ريال.
- التجاوز بأكثر من 30 كلم / ساعة إلى 40 كلم / ساعة، غرامة من 800 إلى 1000 ريال.
- التجاوز بأكثر من 40 كلم / ساعة إلى 50 كلم / ساعة، غرامة من 1200 إلى 1500 ريال.
- التجاوز بأكثر من 50 كلم / ساعة، غرامة من 1500 إلى 2000 ريال.
جاء ذلك ردًا على سؤال: "إذا كانت سرعة الشارع 90 وأنا أمشي 127 كم تنزل المخالفة؟".

قيادة مركبة دون توافر التجهيزات اللازمة

وفي وقت سابق، قالت المديرية العامة للمرور، إن قيادة مركبة دون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار وما في حكمها، مخالفة مرورية تستحق غرامة مالية من 1000 إلى 2000 ريال.

14 مخالفة احذر منها


وحذر "المرور" عبر حسابه بمنصة "إكس" من ارتكاب 14 مخالفة، داعيًا إلى اختيار السلامة عبر تجنب هذه المخالفات:
1 - عدم إعطاء الأفضلية للمركبات داخل الدوار.
2 - عدم الوقوف تمامًا عند إشارة قف.
3 - عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة.
4 - عدم الالتزام بحدود المسارات.
5 - استخدام الهاتف أثناء القيادة.
6 - عدم ترك مسافة كافية.
7 - تجاوز الحافلة المدرسية.
8 - قيادة المركبة باتجاه معاكس.
9 - عدم التقيد بتنظيمات السير على الطرق.
10 - المراوغة بسرعة بين المركبات.
11 - الوقوف الخاطئ.
12 - الانحراف المفاجئ.
13 - عدم ربط حزام الأمان.
14 - القيادة على أكتاف الطريق.

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