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التعليم توجه المدارس: اعتمدوا العمل بهذا النموذج

المدارس4
التعليم توجه المدارس
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طالب وزير التعليم، يوسف البنيان، إدارات التعليم باعتماد العمل بالنسخة الأولى للنموذج الإشرافي؛ الإشراف التربوي في ضوء تمكين المدرسة.اضافة اعلان

المدارس تعتمد العمل بنموذج الإشراف التربوي

ويسعى النموذج الإشرافي إلى تركيز جهود المشرفين التربويين على دعم عمليات التحسين والتطوير للأداء التعليمي المدرسي، والعمل مع المدرسة على فحص وتحليل أدائها وتحديد حاجاتها.
ويعمل النموذج على الوقوف على واقعها الحقيقي من خلال نتائج عمليات التقويم الرسمية المعتمدة، وحاجات المدرسة وكوادرها.

دعم بناء خطة تطويرية للمدرسة

ويقدم الدعم لعمليات التطوير والتحسين بداية من الإسهام في دعم بناء خطة تطويرية للمدرسة، باعتبارها وحدة تعليمية متكاملة، يسهم فيها كل مكون من مكونات المدرسة لرفع مستوى الأداء المدرسي.
وبينت وزارة التعليم، في الإصدار الأولي من الدليل، أن التعامل مع المدرسة كوحدة تعليمية واحدة يتطلب تغيير الصورة الذهنية من الإشراف الفردي إلى العمل ضمن فريق إشرافي متنوع الخبرات.

تحمل المسؤولية تجاه الأداء المدرسي

ويسعى الفريق الإشرافي إلى غرس ثقافة قادرة على تحمل المسؤولية تجاه الأداء المدرسي ومستوى مخرجات التعليم.
ويتطلب التعامل مع المدرسة باعتبارها وحدة تعليمية واحدة تحويل العمل من مبدأ العمل الفردي للمشرف التربوي إلى العمل ضمن فريق إشرافي لديه تحليل كامل لواقع المدرسة.

المدرسة هى وحدة التطوير الرئيسة

ويسعى لتحقيق أهداف محددة، كما يتطلب ذلك أن تسود لدى منسوبي المدرسة ثقافة تحمل المسؤولية الكاملة عن مستوى أدائها التعليمي، ومن ثم تسعى المدرسة للمحافظة عليه إن كان في مستوى التميز.
وتضمنت المبادئ التوجيهية للنموذج الإشرافي انطلاق التطوير في المدرسة باعتبارها وحدة التطوير الرئيسة، وتركيز الأدوار الإشرافية على مشاركة المدرسة في تحسين الخطط البنائية والعلاجية.

مؤشرات التقويم المدرسي أهم موجهات العمل الإشرافي

والتركيز على مؤشرات التقويم المدرسي، التي تعد أهم موجهات العمل الإشرافي، وتحديد الدعم المناسب للمدرسة وفق نتائج التقويم المدرسي.

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