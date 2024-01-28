تفاصيل الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمديري المدارس

أ أ

قررت وزارة التعليم، منح مديري المدارس صلاحيات واسعة، ومساءلتهم على نتائج الطلاب بالاختبارات المحلية والدولية والتحصيلية. اضافة اعلان





استقطاب بيوت خبرة متخصصة



نظام تعليمي مبني على مبدأ المساءلة



خمس صلاحيات لمديري المدارس



يأتي ذلك من خلال استقطاب بيوت خبرة متخصصة، لتقديم الاستشارات اللازمة لبرنامجها الطموح "تفويض الصلاحيات لمديري المدارس ومحاسبتهم على النتائج"، والذي بموجبه سيتم منح مديري المدارس صلاحيات واسعة، ومساءلتهم على نتائج الطلاب بالاختبارات المحلية والدولية والتحصيلية، وفقًا لصحيفة "المدينة".وحدَّدت الوزارة الثامن من الشهر المقبل كآخر موعد لاستقبال المنافسات من قبل الشركات المتخصصة.وتهدف الوزارة من هذا المشروع إلى توفير نظام تعليمي أساسي، مبني على مبدأ المساءلة، وفق أعلى المعايير، وزيادة جودة وكفاءة المعلمين وقادة المدارس، وانعكاس ذلك إيجابيًّا على نتائج طلابهم، وتحسين مخرجات التعليم من خلال المساءلة والمرونة والحوافز.كما يستهدف تعزيز الانضباط في البيئة التعليمية، ودعم اتخاذ القرار.ونقلت الصحيفة عن مصادرها، أنَّ الصلاحيات المتوقَّع منحها مع بداية العام الدراسي الجديد، تتمثَّل في:جميع الجوانب الإداريةاختيار التشكيلات المدرسيةمساءلة المعلمين في جميع الجوانباتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة، دون الحاجة للرفع إلى إدارات التعليمالمحاسبة والمساءلة بناءً على نتائج الطلاب في الاختبارات المحلية والدولية والتحصيلي.وقالت إن الصلاحيات ستسهم في تعزيز قيمة الانضباط على مستوى المدارس، وستتم المحاسبة والمسأءلة بناءً على نتائج الطلاب في الاختبارات المحلية والدولية واختبارات التحصيلي.