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تفاصيل الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمديري المدارس

وزارة التعليم - صورة رسمية
الصلاحيات تهدف إلى رفع كفاءة جودة قائدي المدارس
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قررت وزارة التعليم، منح مديري المدارس صلاحيات واسعة، ومساءلتهم على نتائج الطلاب بالاختبارات المحلية والدولية والتحصيلية.اضافة اعلان

استقطاب بيوت خبرة متخصصة

يأتي ذلك من خلال استقطاب بيوت خبرة متخصصة، لتقديم الاستشارات اللازمة لبرنامجها الطموح "تفويض الصلاحيات لمديري المدارس ومحاسبتهم على النتائج"، والذي بموجبه سيتم منح مديري المدارس صلاحيات واسعة، ومساءلتهم على نتائج الطلاب بالاختبارات المحلية والدولية والتحصيلية، وفقًا لصحيفة "المدينة".
وحدَّدت الوزارة الثامن من الشهر المقبل كآخر موعد لاستقبال المنافسات من قبل الشركات المتخصصة.

نظام تعليمي مبني على مبدأ المساءلة

وتهدف الوزارة من هذا المشروع إلى توفير نظام تعليمي أساسي، مبني على مبدأ المساءلة، وفق أعلى المعايير، وزيادة جودة وكفاءة المعلمين وقادة المدارس، وانعكاس ذلك إيجابيًّا على نتائج طلابهم، وتحسين مخرجات التعليم من خلال المساءلة والمرونة والحوافز.
 كما يستهدف تعزيز الانضباط في البيئة التعليمية، ودعم اتخاذ القرار.

خمس صلاحيات لمديري المدارس

ونقلت الصحيفة عن مصادرها، أنَّ الصلاحيات المتوقَّع منحها مع بداية العام الدراسي الجديد، تتمثَّل في:
 جميع الجوانب الإدارية
اختيار التشكيلات المدرسية
مساءلة المعلمين في جميع الجوانب
اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة، دون الحاجة للرفع إلى إدارات التعليم
المحاسبة والمساءلة بناءً على نتائج الطلاب في الاختبارات المحلية والدولية والتحصيلي.
وقالت إن الصلاحيات ستسهم في تعزيز قيمة الانضباط على مستوى المدارس، وستتم المحاسبة والمسأءلة بناءً على نتائج الطلاب في الاختبارات المحلية والدولية واختبارات التحصيلي.

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