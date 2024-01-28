النيابة العامة تحيل 3 مواطنين و3 وافدين للمحكمة بتهمة الغش التجاري

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أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لثلاثة مواطنين
وثلاثة وافدين بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.
إحالة 3 مواطنين و3 وافدين إلى المحكمة بتهمة الغش التجاريوكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بالغش في المنتجات التجارية من
خلال عرض منتجات غذائية للمستهلكين منتهية الصلاحية، وعرض أجهزة كهربائية مخالفة
للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
#النيابة_العامة:— صحيفة المدينة (@Almadinanews) January 28, 2024
إحالة 3 مواطنين و3 وافدين للمحكمة المختصة بتهمة #الغش_التجاريhttps://t.co/qqhW2OtImx#صحيفة_المدينة