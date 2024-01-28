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النيابة العامة تحيل 3 مواطنين و3 وافدين للمحكمة بتهمة الغش التجاري

النيابة العامة
النيابة العامة
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أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لثلاثة مواطنين وثلاثة وافدين بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.

إحالة 3 مواطنين و3 وافدين إلى المحكمة بتهمة الغش التجاري

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بالغش في المنتجات التجارية من خلال عرض منتجات غذائية للمستهلكين منتهية الصلاحية، وعرض أجهزة كهربائية مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.


معاقبة المتهمين طبقا لنظام الغش التجاري

وتمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقهم طبقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

حماية المنتجات التجارية من سلوكيات الغش الآثمة

وأكدت النيابة العامة على الحماية العدلية للمنتجات التجارية، وحمايتها من سلوكيات الغش الآثمة، وأن من يمارس أي سلوك ينطوي على الغش التجاري، سيكون عرضة للمساءلة الجزائية.
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