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عاجل.. 4 فنادق بمكة في انتظار عقوبة صارمة بسبب هذه المخالفة

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وزارة السياحة
أ أ
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نفذت وزارة السياحة أكثر من 1500 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة في العاصمة المقدسة، وأسفرت الجولات عن إغلاق 283 منشأة، وذلك بعد رصد 299 مخالفة مزاولة دون ترخيص.

ضبط 4 فنادق زاولت نشاطات مخالفة بعد صدور قرار بإغلاقها:


وتم خلال الجولات الرقابية ضبط 4 فنادق قامت بمزاولة نشاطها بعد صدور عقوبة الإغلاق دون الحصول على الترخيص أو إذن بالعودة للعمل.

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وتم بناء على ذلك رفع طلب مضاعفة العقويات للجان النظر في مخالفات نظام السياحة، وسيتم على إثر ذلك البدء في إجراءات الإغلاق بشكل فوري لهذه المرافق المخالفة.

وجاءت الجولات الرقابية بهدف الوقوف على التزام المنشآت بنظام السياحة ولوائحه والحصول على الرخص اللازمة للتشغيل، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان التزام مرافق الضيافة بتقديم أفضل وأرقى الخدمات للزوار.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم خلال الفترة الوجيزة المقبلة إعداد مسح شامل لجميع المرافق المغلقة، والتأكد من استمرار نفاذ العقوبة عليها، منوهة إلى أنه سيتم إنفاذ قرار الإغلاق للمنشأة بشكل فوري بعد إقرار اللجنة، كما سيتم بالتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة وشرطة المنطقة إخلاء المباني والمسح اليومي على المنشآت التي تم إغلاقها.

وشددت الوزارة، على ضرورة التزام مرافق الضيافة بنظام السياحة ولوائحه والحصول على الرخص اللازمة للتشغيل، لافتة إلى أن اللوائح والمعايير التي أقرتها تنص على وجوب تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة، وبناءً عليها تتضمن أحكامًا واشتراطات تحقق الارتقاء بالخدمات المقدمة وترفع من مستوى جودتها.

وتضمن سلامة الزوار والسياح ما ينعكس إيجاباً في تطوير القطاع وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح، منوهة في هذا الصدد إلى أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة، على المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بإصدار التراخيص اللازمة.

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