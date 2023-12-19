أخبار السعودية.. بشرى من مجلس الوزراء وأهم مميزات منصة تأشيرة السعودية

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
قرار طال انتظاره.. بشرى من مجلس الوزراء للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
بعد تدشينها رسميًا.. تعرف على أهم مميزات منصة تأشيرة السعودية
أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية، عبد الهادي المنصوري: عن تدشين منصة تأشيرة السعودية لتطوير الخدمات الرقمية وسهولة وصول المستفيد.
"ويسعون في الأرض فسادًا".. تنفيذ حكم الشرع بمواطن ارتكب عدة جرائم نكراء
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
موعد صرف راتب التأهيل الشامل لشهر ديسمبر.. الرابط وطريقة الاستعلام
يعد برنامج التأهيل الشامل من أهم البرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك وفقًا لشروط محددة لابد من توافرها في الأشخاص المتقدمين للحصول على الدعم
نجا بأعجوبة.. إنقاذ حياة طفل توقف قلبه 18 دقيقة في مستشفى ينبع
أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي أن فريقًا طبيًا بمستشفى يتبع العام تمكن من إنقاذ حياة طفل توقف قلبه 18 دقيقة.
شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المادي
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تفاصيل تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل من دفع المقابل المالي.
بشرى للخريجين.. "عقارات الدولة" تطرح وظائف إدارية وقانونية
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طرح وظائف إدارية وقانونية في الرياض على النحو التالي:
رابط ومواعيد التسجيل في الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا
كشفت وزارة التعليم، أن التسجيل لمقاعد الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا، بدأ ضمن مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية.
منصة تميز الرقمية تباشر جميع إجراءات التقويم المدرسي بمشاركة 24 ألف مدرسة
كشف رئيس تقويم التعليم والتدريب للاستراتيجية والتطوير، الدكتور وليد الصالح عن أهم مميزات "منصة تميز الرقمية" للقيام بجميع إجراءات التقويم المدرسي.
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