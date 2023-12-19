الثلاثاء، 06 جمادى الثانية 1445 ، 19 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. بشرى من مجلس الوزراء وأهم مميزات منصة تأشيرة السعودية

أخبار السعودية
أخبار السعودية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

قرار طال انتظاره.. بشرى من مجلس الوزراء للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

بعد تدشينها رسميًا.. تعرف على أهم مميزات منصة تأشيرة السعودية
أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية، عبد الهادي المنصوري: عن تدشين منصة تأشيرة السعودية لتطوير الخدمات الرقمية وسهولة وصول المستفيد.

"ويسعون في الأرض فسادًا".. تنفيذ حكم الشرع بمواطن ارتكب عدة جرائم نكراء
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

موعد صرف راتب التأهيل الشامل لشهر ديسمبر.. الرابط وطريقة الاستعلام
يعد برنامج التأهيل الشامل من أهم البرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك وفقًا لشروط محددة لابد من توافرها في الأشخاص المتقدمين للحصول على الدعم

نجا بأعجوبة.. إنقاذ حياة طفل توقف قلبه 18 دقيقة في مستشفى ينبع
أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي أن فريقًا طبيًا بمستشفى يتبع العام تمكن من إنقاذ حياة طفل توقف قلبه 18 دقيقة.

شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المادي
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تفاصيل تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل من دفع المقابل المالي.

بشرى للخريجين.. "عقارات الدولة" تطرح وظائف إدارية وقانونية
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طرح وظائف إدارية وقانونية في الرياض على النحو التالي:

رابط ومواعيد التسجيل في الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا
كشفت وزارة التعليم، أن التسجيل لمقاعد الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا، بدأ ضمن مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية.

منصة تميز الرقمية تباشر جميع إجراءات التقويم المدرسي بمشاركة 24 ألف مدرسة
كشف رئيس تقويم التعليم والتدريب للاستراتيجية والتطوير، الدكتور وليد الصالح عن أهم مميزات "منصة تميز الرقمية" للقيام بجميع إجراءات التقويم المدرسي.


اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

عاجل.. مداهمة مفاجئة لسكن عمالة في جدة .. ماذا عثر بداخله؟

كم راتب العاملة المنزلية؟ منصة مساند تجيب

توجيه من الشؤون الإسلامية بشأن خطبة الجمعة القادمة

الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن اكتمال الشبكة الرئيسية لـ"حافلات الرياض"

عاجل.. بدءا من اليوم وبدون خبرة.. وظائف شاغرة بوزارة الحرس الوطني

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 5:02 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

عاجل.. أخبار السعودية.. المملكة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وتقلبات جوية وأمطار على 6 مناطق

وزارة الحج - مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 5:30 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

توجيه من الحج والعمرة بشأن الوضوء من صنابير زمزم

أخبار السعودية 5:01 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

عاجل.. أخبار السعودية.. أسقط مركبتك المهملة بدون غرامات وإنذار أحمر على الرياض و12 منطقة

أخبار السعودية 1:59 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. تعويضات لائحة حقوق المسافرين الجديدة وموعد صرف معاشات شهر نوفمبر

اقرأ أيضا

خدمة العملاء بالسعودية - توطين - قرار وزارة الموارد البشرية -0- ارشيف الصور
7:47 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

للتحدث لموظف التأمينات.. هذه مواعيد عمل مركز الاتصال على الرقم المجاني

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
7:40 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الإطاحة بشخص في الجوف لترويجه 60 ألف قرص مخدر

القات المخدر - جازان - المخدرات
7:00 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

حرس الحدود يحبط تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة بقطاع الدائر

وزارة الداخلية
6:59 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. اقتحم مزرعته وهو آمن مطمئن.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن بالقصيم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أهم 10
11:00 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء وتطبيق حكم الشرع في مواطنين ارتكبا جرائم مروعة

WhatsApp Image 2023-12-19 at 8.51.42 PM
10:03 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. مداهمة مفاجئة لسكن عمالة في جدة .. ماذا عثر بداخله؟

مزايا خدمة مبايعة المركبات - بيع المركبات - الامن العام - ابشر
9:42 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

4 مميزات لخدمة مبايعة المركبات عبر "أبشر"

حساب المواطن
9:00 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. خطأ يقع فيه البعض في حساب المواطن يؤثر على الاستحقاق.. تعرف عليه

الرخصة المهنية
12:02 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

تقويم التعليم: 3 وثائق يمكن الدخول بها لاختبار الرخصة المهنية

اكتمال الشبكة
8:27 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن اكتمال الشبكة الرئيسية لـ"حافلات الرياض"