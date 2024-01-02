عاجل.. أهم 10.. قرارات مهمة من مجلس الوزراء وإجازة مطولة لمنتصف الفصل الدراسي الثاني

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يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام، موجزًا بأهم 10 أخبار نشرها على مدار اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:





عاجل.. لأول مرة إجازة مطولة لمنتصف الفصل الدراسي الثاني اضافة اعلان



النقل: تطبيق "نقاط قياس الخدمة" على نشاط سيارات الأجرة



حتى الجمعة.. تحذير لـ إدارة أزمات مكة من أمطار رعدية وعواصف ترابية



أمطار وسيول.. الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر



رابط الاستعلام عن قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن



خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء.. واتخاذ 17 قرارًا مهمًا



التعليم تحذر: لا عدول عن النقل الخارجي بعد 6 رجب



عاجل.. أسباب توقف معاش التأمينات الاجتماعية عن المستفيدين 1445



تقويم التعليم تحدد موعد إعلان نتائج الاختبارات الرقمية



هل قرض العمل الحر يؤثر على استحقاق دعم ريف؟

