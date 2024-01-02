عاجل.. أهم 10.. قرارات مهمة من مجلس الوزراء وإجازة مطولة لمنتصف الفصل الدراسي الثاني

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يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام، موجزًا بأهم 10 أخبار نشرها على مدار اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:
عاجل.. لأول مرة إجازة مطولة لمنتصف الفصل الدراسي الثاني
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مع نهاية هذا الأسبوع، تحل للمرة الأولى إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، التي يتمتع بها طلاب المدارس لمدة 9 أيام.. المزيد هنا
النقل: تطبيق "نقاط قياس الخدمة" على نشاط سيارات الأجرة
أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن بدء تطبيق نقاط قياس الخدمة على جميع منشآت تأجير السيارات، الذي يهدف إلى قياس مستوى.. المزيد هنا
حتى الجمعة.. تحذير لـ إدارة أزمات مكة من أمطار رعدية وعواصف ترابية
أصدر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا يهيب فيه بالجميع أخذ الحيطة والحذر.. المزيد هنا
أمطار وسيول.. الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر
أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا لسكان عدد من مناطق المملكة، من فرصة هطول أمطار مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.. المزيد هنا
رابط الاستعلام عن قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن
حدد حساب المواطن، آلية معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في برنامج الدعم، باستخدام حاسبة الدعم التقديرية.. المزيد هنا
خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء.. واتخاذ 17 قرارًا مهمًا
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.. المزيد هنا
التعليم تحذر: لا عدول عن النقل الخارجي بعد 6 رجب
أتاحت وزارة التعليم الاعتراض لشاغلي الوظائف التعليمية من عدم النقل في الحركة الخارجية للعام الدراسي الحالي لمدة 5 أيام من إعلان نتائج الحركة رسمياً.
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عاجل.. أسباب توقف معاش التأمينات الاجتماعية عن المستفيدين 1445
أعلنت الهيئة العامة للتقاعد، عن أسباب توقف راتب التقاعد والحالات التي تؤدي إلى إلغاء حق المستفيد في صرف المعاش.. المزيد هنا
تقويم التعليم تحدد موعد إعلان نتائج الاختبارات الرقمية
حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب موعد إعلان نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبارات وذلك خلال أيام العمل الرسمية.. المزيد هنا