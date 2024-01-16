الثلاثاء، 04 رجب 1445 ، 16 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. توضيح مهم من سكني للموقوف خدماته بخصوص الدعم

منصة سكني
برنامج سكني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قال برنامج سكني، إن إيقاف الخدمات لا يؤثر على طلب الاستحقاق للدعم السكني، لكنه قد يؤثر على استكمال الإجراءات.
وأضاف ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "التزاماتك المالية أو إيقاف الخدمات لا تؤثر على طلب الاستحقاق للدعم السكني، ولكن قد تعيق استكمال الإجراءات لدى الجهات التمويلية".اضافة اعلان
وتابع: "ويمكنك التسجيل بالمستشار العقاري ومراجعة الجهة التمويلية المناسبة لك".


شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 - أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 - كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 - كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 - إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 - أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 - ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
7 - أن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.
8 - ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.
9 - ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني مسكنًا حكوميًا .
10 - أن يكون المتقدم زوجًا أو أبًا أو من يعول الأسرة، أو امرأة "زوجة، أم" فقط.

التسجيل في الدعم السكني

يتم التسجيل في الدعم السكني من خلال الخطوات التالية:
التسجيل في خدمات منصة سكني لطلب الدعم السكني من هنا
أدخل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد.
اضغط (التحقق).
أدخل البريـد الإلكتروني، وكلمـة المـرور الخاصـة بالحسـاب، ورقـم الجـوال ورمـز التفعيـل.
بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).
اقرأ الشروط والأحكام واختر الموافقة
اضغط على (موافق).
أجب على الأسئلة حول المسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.
إذا أكملت عملية التســجيل بالاستحقاق، ســوف تظهر رسـالة (تهانيـنا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السـكني).
ويتم التسجيل إلكترونًيا عبر تطبيق أو منصة سكني عن طريق الاستحقاق الفوري من خلال الرابط التالي من هنا.

اقرأ أيضا

نتائج اختبار القدرات العامة الورقي عبر رسائل نصية في هذا التاريخ

عاجل.. الموارد البشرية تطرح عشرات الوظائف في مختلف المناطق بمزايا تنافسية

فرصة لهؤلاء.. الإعلان عن برنامج التدريب التعاوني بـ"المالية"

سارع بالتقديم.. هيئة السوق المالية تُعلن عن هذه الوظيفة للبكالوريوس فأعلى

عاجل.. بـ6 مميزات.. رابط التقديم على وظائف الاتصالات السعودية لجميع المؤهلات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سكني 3:32 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني باستخدام رقم الهوية

العقار - عقارات - العقارات - القرض العقاري - سكني 3:04 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

تنبيه من "سكني" حول توفير التمويل اللازم لطالبي السكن

الدعم السكني - دعم - سكني 4:06 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

تنبيه مهم بخصوص تأخير إيداع الدعم السكني

الدعم السكني سكني 1:01 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

رابط الاستعلام عن الدعم السكني وشروط الاستحقاق 1445

اقرأ أيضا

sami-2
10:04 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

ينتهي غدًا.. لا يفوتك التقديم على برنامج تدريب مبتدئ بالتوظيف بالصناعات العسكرية

هدف
8:21 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

شهادة معتمدة.. "هدف" يُعلن استمرار التقديم على دورات تدريبية مجانية

حساب المواطن
5:44 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن: كيف تحذف الدخل المالي للمستفيد الرئيس وتضيف دخل تابع؟

الصندوق العقاري
2:42 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

توجيه من الصندوق العقاري بشأن تقديم طلب جديد والاستعلام عن أهلية الاستحقاق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

منصة قوى
3:12 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

تنبيه عاجل من "قوى" حول نقل العمالة المنزلية إلى شركة تجارية

هدف
2:30 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

هدف يعلن 2600 وظيفة عبر تمهير في القطاعات الحكومية والشركات الكبرى

منصة سكني
2:03 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم من سكني للموقوف خدماته بخصوص الدعم

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
1:12 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. الموارد البشرية تطرح عشرات الوظائف في مختلف المناطق بمزايا تنافسية

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
1:09 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

"الزكاة والضريبة" تعلن عن الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية

نظام نور
12:05 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. قبل إغلاق الباب.. أسرع طريقة لتقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين