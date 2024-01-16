عاجل.. توضيح مهم من سكني للموقوف خدماته بخصوص الدعم

أ أ

قال برنامج سكني، إن إيقاف الخدمات لا يؤثر على طلب الاستحقاق للدعم السكني، لكنه قد يؤثر على استكمال الإجراءات.

وأضاف ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "التزاماتك المالية أو إيقاف الخدمات لا تؤثر على طلب الاستحقاق للدعم السكني، ولكن قد تعيق استكمال الإجراءات لدى الجهات التمويلية". اضافة اعلان

وتابع: "ويمكنك التسجيل بالمستشار العقاري ومراجعة الجهة التمويلية المناسبة لك".

مرحبا،



التزاماتك المالية أو إيقاف الخدمات لا تؤثر على طلب الاستحقاق للدعم السكني، ولكن قد تعيق استكمال الإجراءات لدى الجهات التمويلية ويمكنك التسجيل بالمستشار العقاري ومراجعة الجهة التمويلية المناسبة لك. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) January 16, 2024

شروط الحصول على الدعم السكني



التسجيل في الدعم السكني

