عاجل.. السجن 3 سنوات و300 ألف ريال غرامة.. النيابة العامة تحذر من ارتكاب هذه المخالفة

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حذرت النيابة العامة من التعدي على المواقع الأثرية أو العمرانية، مشيرة إلى عقوبة كل من يقوم بإتلاف أو تشويه هذا الأثر.





عقوبة التعدي على المواقع الأثرية اضافة اعلان



مقيم حاول تهريب 16 سبيكة ذهبية



سجن المقيم 5 سنوات



وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني بإتلافع أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به أو تغيير معالمه أو طمسه.. يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات ولا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال ولا تقل عن 20 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين".وأنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع مقيم قام بمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال.وكشفت إجراءات التحقيق قيام المقيم بمحاولة تهريب عدد (16) سبيكة ذهب عيار (24) قيراط، وزنها قرابة (2) كيلو جرام عبر أحد المطارات الدولية عن طريق إخفائها بطريقة سرية بداخل حقيبة كان يحملها معه أثناء سفره إلى دولته.وبإيقاف المتهم وإحالته للمحكمة المختصة والادعاء عليه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه خمس سنوات، ومصادرة متحصلات الجريمة، وإبعاده خارج المملكة بعد انتهاء مدة سجنه.وأكدت النيابة العامة على حرصها على عدم استغلال المعادن الثمينة في جرائم غسل الأموال، وحمايتها من الجناية بأي صورة كانت، وأن من تسول له نفسه المساس باقتصاد المملكة سيتم إحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في ذلك.