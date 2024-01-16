الثلاثاء، 04 رجب 1445 ، 16 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. السجن 3 سنوات و300 ألف ريال غرامة.. النيابة العامة تحذر من ارتكاب هذه المخالفة

النيابة العامة
النيابة العامة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
حذرت النيابة العامة من التعدي على المواقع الأثرية أو العمرانية، مشيرة إلى عقوبة كل من يقوم بإتلاف أو تشويه هذا الأثر.

عقوبة التعدي على المواقع الأثريةاضافة اعلان

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني بإتلافع أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به أو تغيير معالمه أو طمسه.. يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات ولا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال ولا تقل عن 20 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع مقيم قام بمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال.

مقيم حاول تهريب 16 سبيكة ذهبية

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المقيم بمحاولة تهريب عدد (16) سبيكة ذهب عيار (24) قيراط، وزنها قرابة (2) كيلو جرام عبر أحد المطارات الدولية عن طريق إخفائها بطريقة سرية بداخل حقيبة كان يحملها معه أثناء سفره إلى دولته.

سجن المقيم 5 سنوات

وبإيقاف المتهم وإحالته للمحكمة المختصة والادعاء عليه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه خمس سنوات، ومصادرة متحصلات الجريمة، وإبعاده خارج المملكة بعد انتهاء مدة سجنه.
وأكدت النيابة العامة على حرصها على عدم استغلال المعادن الثمينة في جرائم غسل الأموال، وحمايتها من الجناية بأي صورة كانت، وأن من تسول له نفسه المساس باقتصاد المملكة سيتم إحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في ذلك.

اقرأ أيضا

3 نصائح مهمة من "التعليم" لـ المبتعثين قبل السفر لأي بلد

بالأسماء.. مجلس الوزراء يوافق على عدد من الترقيات بوزارة الداخلية

عاجل.. قرار جديد من مجلس الوزراء بخصوص الحد الأدنى والأقصى لأيام عطلة عيدي الفطر والأضحى

عاجل.. 15 قرارا مهما لمجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين

"الأرصاد" يُنبه إلى رياح شديدة على بعض محافظات الرياض

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 5:20 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. تحويل الدراسة عن بعد في هذه الحالات وتحذير من الدفاع المدني لسكان المدينة وتبوك

أخبار السعودية 1:30 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. وظائف لحاملي الثانوية براتب 10 آلاف ريال وزيادة أسعار الطماطم إلى الضعف

أخبار السعودية 4:48 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. بشرى من مجلس الوزراء وأهم مميزات منصة تأشيرة السعودية

أخبار السعودية 1:39 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. ربط سيارات الإسعاف بإشارات المرور و30 ألف ريال تمويل موسمي من بنك التنمية

اقرأ أيضا

فيديو
2:23 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

مركز "الغطاء النباتي" يزرع 150 ألف شجرة محلية في متنزه الطائف الوطني بسيسد

تعليم جدة
2:07 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

تنبيه عاجل من تعليم جدة بخصوص حركة النقل الخارجي

نظام نور
2:05 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

بهذا الموعد.. خطوات الاعتراض على نتيجة النقل الخارجي للمعلمين

حرس الحدود
2:02 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

ترقية 3209 أفراد في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

النيابة العامة
6:01 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. السجن 3 سنوات و300 ألف ريال غرامة.. النيابة العامة تحذر من ارتكاب هذه المخالفة

وزير الخارجية
5:37 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

وزير الخارجية: الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة

أخبار السعودية
4:51 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

أخبار السعودية.. الحد الأدنى والأقصى لعطلة عيدي الفطر والأضحى وترقيات بوزارة الداخلية

حساب المواطن
4:45 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

هل السجل التجاري يؤثر على حساب المواطن؟

التعليم
4:26 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

3 نصائح مهمة من "التعليم" لـ المبتعثين قبل السفر لأي بلد

مجلس الوزراء
4:02 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. قرار جديد من مجلس الوزراء بخصوص الحد الأدنى والأقصى لأيام عطلة عيدي الفطر والأضحى