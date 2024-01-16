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تنبيه عاجل من تعليم جدة بخصوص حركة النقل الخارجي

تعليم جدة
إدارة تعليم جدة
أ أ
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أعلنت إدارة الموارد البشرية بتعليم جده، أن آخر موعد للتقديم على حركة النقل الخارجي للراغبين من شاغلي الوظائف التعليمية سيكون يوم الخميس 1445/7/6 هـ.اضافة اعلان

آخر موعد للتقديم على حركة النقل الخارجي

وكانت وزارة التعليم قد فتحت باب التقديم على حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، في 13 ديسمبر 2023م.
وقالت الوزارة أن العملية تتم وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي، وذلك ضمن جهودها لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، والاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية، وتحقيق استقرار المعلمين والمعلمات.

التقديم على اجراءات النقل الخارجي عبر نظام نور

وتتيح الوزارة التقديم على إجراءات النقل الخارجي، وفتح الرغبات من خلال نظام نور.
وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي التي اعتمدتها وزارة التعليم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.

طريقة الاطلاع على قواعد تنظيم النقل الخارجي

ودعت الوزارة شاغلي الوظائف التعليمية الاطلاع على القواعد التنظيمية المتعلقة بإجراءات النقل الخارجي عبر موقع الوزارة (وكالة الموارد البشرية) على الرابط: https://moe.gov.sa/ar/aboutus/sectors/hr/Pages/default.aspx.

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