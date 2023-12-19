الثلاثاء، 06 جمادى الثانية 1445 ، 19 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء وتطبيق حكم الشرع في مواطنين ارتكبا جرائم مروعة

أهم 10
أهم 10
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 تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

عاجل.. توضيح مهم من "الجوازات" بشأن التأخير في تجديد إقامة السائقاضافة اعلان


تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤل أحد المستفيدين بشأن التأخير في تجديد إقامة السائق وهل سيتم توقيع غرامة أكثر من ألف ريال أم لا.. المزيد هنا

عاجل.. "ويسعون في الأرض فسادًا".. تنفيذ حكم الشرع بمواطن ارتكب عدة جرائم نكراء


أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه.. المزيد هنا

بعد تدشينها رسميًا.. تعرف على أهم مميزات منصة تأشيرة السعودية


أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية، عبد الهادي المنصوري: عن تدشين منصة تأشيرة السعودية لتطوير الخدمات الرقمية وسهولة وصول المستفيد.. المزيد هنا

رئيس ديوان المظالم يكشف مفاجأة بشأن إطلاق بوابة الجهات الحكومية (فيديو)


قال رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف، إنه سيتم إطلاق "بوابة الجهات الحكومية" لإدارة الخدمات الرقمية.. المزيد هنا

عاجل.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء ويتخذ 16 قرارًا مهمًا


رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.. المزيد هنا

محكمة جدة تُحوّل مخالفات مرورية على سيدة بـ 20 ألف ريال إلى طليقها


حكمت محكمة جدة بنقل مخالفات مرورية مقيدة على مركبة مواطنة مطلقة، على سجل طليقها بعد أن أثبتت بأنه المتسبب في المخالفات التي تقدر قيمتها بنحو 20 ألف ريال.. المزيد هنا

تعرف على شروط نقل ملكية المنشأة وعمالها بنفس السجل التحاري


أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه عند نقل ملكية منشأة بنفس السجل التجاري تتم مراجعة مكتب العمل وتحويل ملف المالك السابق إلى تحت الاجراء.. المزيد هنا

عاجل.. توجيه من حساب المواطن للمستخدمين بسبب تعطل التطبيق


وجه برنامج حساب المواطن، جميع المستفيدين باستخدام التطبيق لإجراء بعض التحسينات حاليا على الموقع الرسمي.. المزيد هنا

عاجل.. اقتحم مزرعته وهو آمن مطمئن.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن بالقصيم


أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة القصيم، فيما يلي نصه.. المزيد هنا

هل يلزم الحضور بأصل الهوية الوطنية لأداء اختبارات الرخصة المهنية؟


أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الهوية الرقمية المعتمدة من الجهات الرسمية (تطبيق أبشر وتطبيق توكلنا) مقبولة للتحقق من الهوية، لأداء اختبار الرخصة المهنية.. المزيد هنا

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