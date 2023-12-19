عاجل.. أهم 10.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء وتطبيق حكم الشرع في مواطنين ارتكبا جرائم مروعة

أ أ

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. توضيح مهم من "الجوازات" بشأن التأخير في تجديد إقامة السائق اضافة اعلان



عاجل.. "ويسعون في الأرض فسادًا".. تنفيذ حكم الشرع بمواطن ارتكب عدة جرائم نكراء



بعد تدشينها رسميًا.. تعرف على أهم مميزات منصة تأشيرة السعودية



رئيس ديوان المظالم يكشف مفاجأة بشأن إطلاق بوابة الجهات الحكومية (فيديو)



عاجل.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء ويتخذ 16 قرارًا مهمًا



محكمة جدة تُحوّل مخالفات مرورية على سيدة بـ 20 ألف ريال إلى طليقها



تعرف على شروط نقل ملكية المنشأة وعمالها بنفس السجل التحاري



عاجل.. توجيه من حساب المواطن للمستخدمين بسبب تعطل التطبيق



عاجل.. اقتحم مزرعته وهو آمن مطمئن.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن بالقصيم



هل يلزم الحضور بأصل الهوية الوطنية لأداء اختبارات الرخصة المهنية؟

