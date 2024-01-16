وزير الخارجية: الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة

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عبر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عن قلق المملكة تجاه التوترات في البحر الأحمر والأمن في الإقليم بشكل عام.





أهمية خفض التصعيط اضافة اعلان



وقف إطلاق النار في غزة



منع توسع الصراع في المنطقة



فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: أولويتنا ضرورة الحد من التصعيدات ووقف إطلاق النار والتخفيف من معاناة المدنيين في غزة #المملكة_في_دافوس

#الإخبارية pic.twitter.com/zGBGcb8oQ6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 16, 2024

فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: أولويتنا ضرورة الحد من التصعيدات ووقف إطلاق النار والتخفيف من معاناة المدنيين في غزة #المملكة_في_دافوس

#الإخبارية pic.twitter.com/zGBGcb8oQ6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 16, 2024

وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال جلسة "تأمين عالم مضطرب" في المنتدى الاقتصادي العالمي، إن خفض التصعيد في البحر الأحمر أولوية، والحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة.وأضاف "يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري في غزة، لا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد".وقال وزير الخارجية "أولويتنا هي إيجاد مسار لخفض التصعيد وهذا يعتمد على وقف الحرب بغزة، وعلى المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لوقف الحرب في غزة".وأوضح : "أن المدنيين يمرون بمأساة ونعمل على منع توسع الصراع"، وأولويتنا هي إيجاد مسار لخفض التصعيد وهذا يعتمد على وقف الحرب بغزة.وتابع : "على المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لوقف الحرب في غزة ، ويجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري في غزة، لا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد.