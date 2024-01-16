وزير الخارجية: الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة

عبر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عن قلق المملكة تجاه التوترات في البحر الأحمر والأمن في الإقليم بشكل عام.
أهمية خفض التصعيط
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وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال جلسة "تأمين عالم مضطرب" في المنتدى الاقتصادي العالمي، إن خفض التصعيد في البحر الأحمر أولوية، والحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة.
وقف إطلاق النار في غزة
وأضاف "يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري في غزة، لا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد".
وقال وزير الخارجية "أولويتنا هي إيجاد مسار لخفض التصعيد وهذا يعتمد على وقف الحرب بغزة، وعلى المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لوقف الحرب في غزة".
منع توسع الصراع في المنطقة
وأوضح : "أن المدنيين يمرون بمأساة ونعمل على منع توسع الصراع"، وأولويتنا هي إيجاد مسار لخفض التصعيد وهذا يعتمد على وقف الحرب بغزة.
وتابع : "على المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لوقف الحرب في غزة ، ويجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري في غزة، لا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد.
فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: أولويتنا ضرورة الحد من التصعيدات ووقف إطلاق النار والتخفيف من معاناة المدنيين في غزة #المملكة_في_دافوس— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 16, 2024
#الإخبارية pic.twitter.com/zGBGcb8oQ6
فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: أولويتنا ضرورة الحد من التصعيدات ووقف إطلاق النار والتخفيف من معاناة المدنيين في غزة #المملكة_في_دافوس— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 16, 2024
#الإخبارية pic.twitter.com/zGBGcb8oQ6