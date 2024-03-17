عاجل.. أهم 10.. بيان الديوان الملكي وحادث الرياض المروع وتنبيه حساب المواطن

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم ، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:



الديوان الملكي: وفاة الأميرة الفهدة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعو

عاجل.. ضبط 19746 مخالفا في الحملات الميدانية .. والداخلية: هذه عقوبتهم



إخلاء طبي فوري لمواطنين في حالة صحية حرجة من مصر إلى المملكة



تنبيه عاجل من حساب المواطن لهؤلاء بخصوص دعم مارس.. راجعوا حساباتكم فورا



عاجل.. هل يلزم حجز موعد عبر أبشر عند فقد الهوية الوطنية؟..خطوات إصدار بدل فاقد وتفعيلها



عاجل.. بمزايا رائعة.. نيوم تعلن عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف 2024



هل الاستقدام متاح من دولة تشاد.؟ توضيح مهم من مساند



عاجل.. انقلاب صهريج وتضرر مركبتين .. ومرور الرياض يباشر الحادثة



التأمينات توضح الإجراء المطلوب حال استبعاد الموظف بدون سبب



هل يوجد حد للدخل يمنع من الحصول على الدعم؟ .. سكني يجيب

