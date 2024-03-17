الأحد، 07 رمضان 1445 ، 17 مارس 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. بيان الديوان الملكي وحادث الرياض المروع وتنبيه حساب المواطن

أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم ، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

الديوان الملكي: وفاة الأميرة الفهدة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعو

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :اضافة اعلان
" بيان من الديوان الملكي ".. المزيد هنا

عاجل.. ضبط 19746 مخالفا في الحملات الميدانية .. والداخلية: هذه عقوبتهم


أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود،.. المزيد هنا

إخلاء طبي فوري لمواطنين في حالة صحية حرجة من مصر إلى المملكة

باشرت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، اليوم، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل حالتين طبيتين حرجة .. المزيد هنا

تنبيه عاجل من حساب المواطن لهؤلاء بخصوص دعم مارس.. راجعوا حساباتكم فورا

رد حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على سؤال مواطن يقول :" هذا الشهر مانزل حساب المواطن ماالسبب؟".. المزيد هنا

عاجل.. هل يلزم حجز موعد عبر أبشر عند فقد الهوية الوطنية؟..خطوات إصدار بدل فاقد وتفعيلها


أكدت الأحوال المدنية، على أهمية الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية في حالة التعرض لفقدانها أو تلفها لأي سبب كان.. المزيد هنا

عاجل.. بمزايا رائعة.. نيوم تعلن عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف 2024


أعلنت شركة نيوم (مشروع نيوم) عن فتح باب التسجيل في برنامج نيوم لتطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف للعام. المزيد هنا

هل الاستقدام متاح من دولة تشاد.؟ توضيح مهم من مساند


أوضحت منصة مساند، المتخصصة في خدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن الاستقدام غير متاح حاليا من دول تشاد،. المزيد هنا

عاجل.. انقلاب صهريج وتضرر مركبتين .. ومرور الرياض يباشر الحادثة


أعلنت الإدارة العامة للمرور ، عن مباشرة "مرور الرياض"، حادث انقلاب صهريج وتضرر مركبتين أخريين لعدم ترك قائد الصهريج مسافة آمنة، ولا إصابات.. المزيد هنا

التأمينات توضح الإجراء المطلوب حال استبعاد الموظف بدون سبب


تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات مع  استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن الإجراء المطلوب، حال استبعاد الموظف بدون سبب، أو لأسباب غير صحيحة..المزيد هنا

هل يوجد حد للدخل يمنع من الحصول على الدعم؟ .. سكني يجيب


تفاعل برنامج سكني مع تساؤلات واستفسارات بشأن الحد المانع للدخل الذي يمنع من الحصول على  الدعم السكني للمستفيد.. المزيد هنا

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