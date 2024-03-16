عاجل.. بمزايا رائعة.. نيوم تعلن عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف 2024

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أعلنت شركة نيوم (مشروع نيوم) عن فتح باب التسجيل في برنامج نيوم لتطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف للعام 2024م (Grow) حملة البكالوريوس والماجستير حديثي التخرج في مختلف التخصصات، على النحو التالي:



التخصصات المطلوبة في وظائف نيوم:



الشروط:

المزايا خلال البرنامج:

مزايا العمل في نيوم:



نبذة عن البرنامج:

طريقة التقديم:

