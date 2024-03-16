عاجل.. هل يلزم حجز موعد عبر أبشر عند فقد الهوية الوطنية؟..خطوات إصدار بدل فاقد وتفعيلها

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أكدت الأحوال المدنية، على أهمية الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية في حالة التعرض لفقدانها أو تلفها لأي سبب كان.



فقدان الهوية الوطنية



تفعيل بطاقة الهوية الوطنية:

خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر منصة أبشر:



إصدار بدل فاقد للهوية على منصة أبشر:



كيف تتحقق من صلاحية هويتك عبر أبشر؟



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