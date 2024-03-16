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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. هل يلزم حجز موعد عبر أبشر عند فقد الهوية الوطنية؟..خطوات إصدار بدل فاقد وتفعيلها

ابشر - خدمة التعريف الالكترونية
أبشر
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أكدت الأحوال المدنية، على أهمية الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية في حالة التعرض لفقدانها أو تلفها لأي سبب كان.

فقدان الهوية الوطنيةاضافة اعلان


جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها في منصة إكس "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن الإجراء المطلوب في حال فقدان الهوية الوطنية.
وأجابت الأحوال المدنية بقولها: " نأمل منك الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عن طريق أبشر ثم حجز موعد بدل فاقد ويمكنك إصدارها من خلال أبشر، نسعد بخدمتك".

تفعيل بطاقة الهوية الوطنية:


وفي وقت سابق أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يتم تفعيل بطاقة الهوية الوطنية عند استلامها.
جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد بشأن آلية تفعيل الهوية الوطنية.
وأجابت الأحوال المدنية بقولها: "يتم تفعيل بطاقة الهوية الوطنية عند استلامها، نسعد بخدمتك".
وكانت كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر منصة "أبشر" بعد تجديدها.

خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر منصة أبشر:

وأكدت أنه يمكن التجديد عبر منصة "أبشر" على توفير كل الخدمات لمواطني المملكة، التي من شأنها تسهيل الإجراءات الرسمية عليهم، دون عناء الذهاب إلى مقار المكاتب الحكومية.
وبينت أن خدمة تفعيل الهوية من أبشر تمكن المستفيد من تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي، وتتم بالخطوات التالية:
1 - تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية من هنا.
2 - اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
3 - اختيار الأحوال المدنية.
4 - اختيار خدمات الهوية الوطنية.
5 - تفعيل الهوية الوطنية.

إصدار بدل فاقد للهوية على منصة أبشر:

وأضافت أنه يمكن الآن وبكل سهولة، إصدار بدل فاقد للهوية بشكل إلكتروني من منصة أبشر، عبر الخطوات التالية:
1 - الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.
2 - اختيار خدمات من تبويب "خدماتي".
3 - اختيار الأحوال المدنية.
4 - اختيار خدمة الهوية الوطنية.
5 - اختبار طلب هوية بدل فاقد.

كيف تتحقق من صلاحية هويتك عبر أبشر؟

كما توفر منصة أبشر خدمة التحقق من الهوية، التي تمكن المواطنين من الاستعلام عن صلاحية الهوية الوطنية إلكترونيًا.

الحصول على خدمات عبر "أبشر"

وتعد هذه من أكثر الخدمات التي يقبل عليها المواطنون من ضمن الخدمات المتعددة التي تقدمها وتتيحها منصة أبشر، حيث يمكن الحصول عليها كالآتي:
1 - تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.
2 - كتابة "التحقق من صلاحية الهوية" للوصول إليها مباشرة.
3 - البيانات المطلوبة لتنفيذ الخدمة
4 - رقم الهوية.
5 - الرمز المرئي.
6 - رقم النسخة.

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