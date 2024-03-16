عاجل.. انقلاب صهريج وتضرر مركبتين .. ومرور الرياض يباشر الحادثة

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أعلنت الإدارة العامة للمرور ، عن مباشرة "مرور الرياض"، حادث انقلاب صهريج وتضرر مركبتين أخريين لعدم ترك قائد الصهريج مسافة آمنة، ولا إصابات.

وتابع، المرور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حياله.



تحرير يد شخص:



إخماد حريق في بريدة



ومؤخرًا، باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة البيضاء، تحرير يد شخص علقت في فرامة.وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس : "الدفاع المدني بمحافظة البيضاء يحرر يد شخص علقت في فرامة، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.وقبل أيام، باشرت فرق الدفاع المدني، في بريدة بمنطقة القصيم، إخماد حريق في أشجار بأرض فضاء.وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس: "الدفاع المدني ببريدة يخمد حريقًا في أشجار بأرض فضاء، ولا إصابات".وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني بجدة، عن إخماد حريق في مستودع، دون تسجيل إصابات- ولله الحمد-.