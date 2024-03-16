هل يوجد حد للدخل يمنع من الحصول على الدعم؟ .. سكني يجيب

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تفاعل برنامج سكني مع تساؤلات واستفسارات بشأن الحد المانع للدخل الذي يمنع من الحصول على الدعم السكني للمستفيد.



دعم سكني والحد المانع



عدد الأسر المستفيدة من سكني خلال فبراير



برنامج سكني قد أعلن عن استفادة 21,877 أسرة سعودية من البرنامج منذ بداية العام، في حين بلغ عدد الأسر السعودية التي سكنت مسكنها الأول 16,144 أسرة.

جاء ذلك في رد من سكني على سؤال مستفيد قال فيه : "كم الحد المانع للدخل الذي يمنع الحصول على الدعم السكني؟".وأجاب برنامج سكني بقوله : "نسعد بتقديم الحلول السكنية التي تسهم في تحسين نمط الحياة لأهالينا المستفيدين كما يمكنك احتساب مبلغ الدعم السكني من خلال خدمة "صمم دعمك" عبر المستشار العقاري حسب المنتج المناسب لك من خلال الرابط " اضغط هنا ".وكان

وجاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة تُسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.



وأوضح "سكني" أن عدد الأسر المستفيدة خلال شهر فبراير الماضي بلغ 10,256 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 8,337 أسرة سعودية، وذلك بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها للمستفيدين.





باقات الدعم السكني



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