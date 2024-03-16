إخلاء طبي فوري لمواطنين في حالة صحية حرجة من مصر إلى المملكة

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باشرت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، اليوم، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل حالتين طبيتين حرجة من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجهما في المملكة.

وحسب بيان سفارة المملكة في القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فإن ذلك يأتي في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية وخدمة المواطنين.



نقل مواطن عبر إخلاء طبي:



نقل مواطنين من مطار القاهرة عبر طائرة الإخلاء الطبي



والشهر الماضي، تابعت سفارة ‎المملكة لدى جمهورية ‎مصر العربية، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل مواطن حالته الطبية حرجة من مطار ‎القاهرة الدولي.وأضافت أن عملية نقل المواطن كانت عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجه في ‎المملكة.يأتي ذلك في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية وخدمة المواطنين.وفي وقت سابق، أصدرت سفارة المملكة في القاهرة بيانًا بشأن نقل مواطنين من مطار القاهرة عبر طائرة الإخلاء الطبي.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، والقنصلية العامة بالإسكندرية بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، بمتابعة نقل مواطنين اثنين من مطار القاهرة الدولي اليوم عبر طائرة الإخلاء الطبي.وأضاف أن المواطنين استدعت حالتيهما الطبية نقلهما لاستكمال علاجهما في المملكة.