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لمدة 10 أيام.. إغلاق واجهة الكورنيش الأوسط بجدة مؤقتًا لأعمال الصيانة

أمانة جدة
أمانة جدة
أ أ
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أعلنت أمانة جدة عن إغلاق الواجهة البحرية في " الكورنيش الأوسط "، بمحافظة جدة مؤقتًا لأعمال الصيانة والتجهيز، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل ولمدة 10 أيام .اضافة اعلان

الكورنيش الأوسط بجدة:


 ويأتي إغلاق الواجهة البحرية، من منطلق حرص الأمانة على سلامة وصحة المرتادين والزوار، أثناء تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للواجهة ومرافقها وعناصرها بالكامل، حيث يشمل الإغلاق مناطق الجلوس والتنزه في الواجهة بدءًا من مسجد العناني إلى شارع فلسطين، بينما تظل الحركة المرورية للطرقات بمحاذاة الواجهة متاحة للمركبات.
 وتشمل هذه الأعمال، تأهيل كامل مزروعات مشروع الواجهة البحرية في الكورنيش الأوسط، وممشى شارع فلسطين، وصيانة الأرصفة، فضلًا عن صيانة ونظافة وتجهيز النوافير وأعمدة الإنارة.
 ويمكن للأهالي الاستمتاع بالواجهات البحرية الأخرى المتاحة، والمتضمنة واجهة روشن البحرية، والواجهة البحرية في أبحر الجنوبية، والواجهة البحرية في شاطئ السيف، إضافة إلى الواجهة البحرية في الكورنيش الشمالي.

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