عاجل.. الموارد البشرية: اتفاق الطرفين أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل.. ماذا عن اللائحة؟

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تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع شكوى مستفيد بشأن علاقة العمل وتكليف العامل بما يخالف العقد المنصوص عليه بين الطرفين.



العلاقة بين العامل وصاحب العمل



حساب مكافأة نهاية الخدمة



موعد إيداع معاش الضمان



وأجابت الموارد البشرية، بقولها: "يخضع ذلك إلى اتفاق الطرفين في عقد العمل أو ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمنشأة والمعتمدة من الوزارة ،، شاكرين لك".كذلك تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع تساؤل واستفسار من أحد المستفيدين بشأن مكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها.وأجابت الوزارة، عبر حسابها "العناية بالمستفيدين"، في منصة إكس: "يمكنك حساب مكافئة نهاية الخدمة من خلال تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأفراد عبر الرابط التالي:الابستور من خلال الرابط التالي : " اضغط هنا ".الاندرويد من خلال الرابط التالي : " اضغط هنا ".وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت عن موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي.

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المؤهلين، إنه "يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي".

ويوافق موعد الإيداع الأول من شهر مارس 2024 يوم العطلة الأسبوعية – الجمعة – لذا من المقرر أن يتم التبكير بالصرف غدًا الخميس الموافق 29 من فبراير 2024.

قيمة معاش الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

