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عاجل.. الموارد البشرية: اتفاق الطرفين أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل.. ماذا عن اللائحة؟

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الموارد البشرية
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تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع شكوى مستفيد بشأن علاقة العمل وتكليف العامل بما يخالف العقد المنصوص عليه بين الطرفين.

العلاقة بين العامل وصاحب العمل

وأجابت الموارد البشرية، بقولها: "يخضع ذلك إلى اتفاق الطرفين في عقد العمل أو ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمنشأة والمعتمدة من الوزارة ،، شاكرين لك".
كذلك تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع تساؤل واستفسار من أحد المستفيدين بشأن مكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها.

حساب مكافأة نهاية الخدمة

وأجابت الوزارة،  عبر حسابها "العناية بالمستفيدين"، في منصة إكس: "يمكنك حساب مكافئة نهاية الخدمة من خلال تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأفراد عبر الرابط التالي: 
الابستور من خلال الرابط التالي : "اضغط هنا".
الاندرويد من خلال الرابط التالي : "اضغط هنا".

موعد إيداع معاش الضمان

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت عن موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي.

 وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المؤهلين، إنه "يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي".
 ويوافق موعد الإيداع الأول من شهر مارس 2024 يوم العطلة الأسبوعية – الجمعة – لذا من المقرر أن يتم التبكير بالصرف غدًا الخميس الموافق 29 من فبراير 2024. 

قيمة معاش الضمان الاجتماعي

وأصبح معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة التي طُبّقت اعتبارًا من شهر نوفمبر 2023، 1320 ريالاً بدلاً من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالاً بدلًا من 550 ريالاً. 
وتم تطبيق الزيادة تلقائيًّا لجميع المستفيدين، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.
ويمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي، احتساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، باستخدام حاسبة الدعم التقديرية ( من هنا)".

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

- فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.
- اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.
- استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق). 
- استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.

خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

وفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- برامج الدعم الخاصة بي.
- برنامج الضمان الاجتماعي.
- الأهلية والاستحقاق.
- استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
- تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة  حسب الاعتراض.
- تسليم الاعتراض.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالًا للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

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