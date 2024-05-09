تعليق الدراسة الحضورية في مدارس وجامعة نجران بسبب الأحوال الجوية

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الخميس في العديد من المدارس التابعة لها، وجعلها عن بعد عبر منصة "مدرستي"، وذلك في أعقاب تحذير المركر الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس.





تعليم نجران





تحويل الدراسة عن بُعد عبر ▫️المتحدث الرسمي لـ #تعليم_نجران تحويل الدراسة عن بُعد عبر #منصة_مدرستي ليوم غدٍ الخميس 01/ 11/ 1445هـ بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدرالجنوب ويدمة،لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع. pic.twitter.com/iRsb7ScoPS May 8, 2024

جامعة نجران



بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد؛ تُعلن #جامعة_نجران عن تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة ليوم غدٍ الخميس 1 ذو القعدة 1445هـ، في مقر الجامعة الرئيس وفروعها؛ لتكون عن بُعد عبر منصة البلاك بورد. pic.twitter.com/obQx1laX9I May 8, 2024

الكلية التقنية بنجران



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نظراً للتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية المتوقعة، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري الصباحي والمسائي في المنشآت التدريبية ومنشآت التدريب الأهلي في مدينة نجران ومحافظات حبونا ويدمة



وإستمرار التدريب (عن بعد)، وذلك ليوم الخميس 01-11-1445هـ… نظراً للتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية المتوقعة، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري الصباحي والمسائي في المنشآت التدريبية ومنشآت التدريب الأهلي في مدينة نجران ومحافظات حبونا ويدمةوإستمرار التدريب (عن بعد)، وذلك ليوم الخميس 01-11-1445هـ… pic.twitter.com/A4JdzBsnRh May 8, 2024

وقال المتحدث الرسمي لتعليم نجران، إنه سيتم تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم الخميس 01/ 11/ 1445هـ بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدر الجنوب ويدمة، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع.وأعلن المتحدث الرسمي لجامعة نجران، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد؛ سيتم تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة ليوم الخميس 1 من ذي القعدة 1445هـ، في مقر الجامعة الرئيس وفروعها؛ لتكون عن بُعد عبر منصة البلاك بورد.أعلنت الكلية التقنية بنجران، أنه "نظرًا للتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية المتوقعة، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري الصباحي والمسائي في المنشآت التدريبية ومنشآت التدريب الأهلي في مدينة نجران ومحافظات حبونا ويدمة، واستمرار التدريب (عن بعد)، وذلك ليوم الخميس 01-11-1445هـ".