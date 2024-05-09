الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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تعليق الدراسة الحضورية في مدارس وجامعة نجران بسبب الأحوال الجوية

تعليم نجران
تعليم نجران
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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الخميس في العديد من المدارس التابعة لها، وجعلها عن بعد عبر منصة "مدرستي"، وذلك في أعقاب تحذير المركر الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس.اضافة اعلان

تعليم نجران

وقال المتحدث الرسمي لتعليم نجران، إنه سيتم تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم الخميس 01/ 11/ 1445هـ بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدر الجنوب ويدمة، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع.

جامعة نجران

وأعلن المتحدث الرسمي لجامعة نجران، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد؛ سيتم تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة ليوم الخميس 1 من ذي القعدة 1445هـ، في مقر الجامعة الرئيس وفروعها؛ لتكون عن بُعد عبر منصة البلاك بورد.

الكلية التقنية بنجران


أعلنت الكلية التقنية بنجران، أنه "نظرًا للتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية المتوقعة، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري الصباحي والمسائي في المنشآت التدريبية ومنشآت التدريب الأهلي في مدينة نجران ومحافظات حبونا ويدمة، واستمرار التدريب (عن بعد)، وذلك ليوم الخميس 01-11-1445هـ". 

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