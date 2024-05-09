تعليق الدراسة الحضورية في مدارس وجامعة نجران بسبب الأحوال الجوية

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الخميس في العديد من المدارس التابعة لها، وجعلها عن بعد عبر منصة "مدرستي"، وذلك في أعقاب تحذير المركر الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس.
تعليم نجرانوقال المتحدث الرسمي لتعليم نجران، إنه سيتم تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم الخميس 01/ 11/ 1445هـ بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدر الجنوب ويدمة، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع.
▫️المتحدث الرسمي لـ #تعليم_نجران:— إدارة تعليم نجران (@MOE_NJR) May 8, 2024
تحويل الدراسة عن بُعد عبر #منصة_مدرستي ليوم غدٍ الخميس 01/ 11/ 1445هـ بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدرالجنوب ويدمة،لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع. pic.twitter.com/iRsb7ScoPS
جامعة نجرانوأعلن المتحدث الرسمي لجامعة نجران، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد؛ سيتم تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة ليوم الخميس 1 من ذي القعدة 1445هـ، في مقر الجامعة الرئيس وفروعها؛ لتكون عن بُعد عبر منصة البلاك بورد.
بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد؛ تُعلن #جامعة_نجران عن تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة ليوم غدٍ الخميس 1 ذو القعدة 1445هـ، في مقر الجامعة الرئيس وفروعها؛ لتكون عن بُعد عبر منصة البلاك بورد. pic.twitter.com/obQx1laX9I— المتحدث الرسمي لجامعة نجران (@NU_Spokesperson) May 8, 2024
الكلية التقنية بنجران
أعلنت الكلية التقنية بنجران، أنه "نظرًا للتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية المتوقعة، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري الصباحي والمسائي في المنشآت التدريبية ومنشآت التدريب الأهلي في مدينة نجران ومحافظات حبونا ويدمة، واستمرار التدريب (عن بعد)، وذلك ليوم الخميس 01-11-1445هـ".
#إعلان |— التدريب التقني بمنطقة نجران (@tvtc_najran1) May 8, 2024
نظراً للتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية المتوقعة، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري الصباحي والمسائي في المنشآت التدريبية ومنشآت التدريب الأهلي في مدينة نجران ومحافظات حبونا ويدمة
وإستمرار التدريب (عن بعد)، وذلك ليوم الخميس 01-11-1445هـ… pic.twitter.com/A4JdzBsnRh