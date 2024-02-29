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أجواء باردة.. شاهد تجمد المياه في النفود الكبير شمال حائل

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تجمد المياه بحائل
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بالتزامن مع التقلبات الجوية للطقس غير المستقر، تجمدت المياه نتيجة برودة الأجواء بالنفود الكبير شمال حائل.

تجمد المياه في النفود الكبير شمال حائلاضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تجمدت المياه بالنفود الكبير نتيجة أجواء باردة بمنطقة حائل، وسط تقلبات جوية شديدة البرودة.

انخفاض في درجات الحرارة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ إنخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم، نجران يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

تأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة

 كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.

طقس شديد البرودة على هذه المناطق

 في حين يكون الطقس شديد البرودة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، مرتفعات تبوك "علقان – جبل اللوز" مع فرصة لتكون الصقيع على تلك المناطق.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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