أجواء باردة.. شاهد تجمد المياه في النفود الكبير شمال حائل

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بالتزامن مع التقلبات الجوية للطقس غير المستقر، تجمدت المياه نتيجة برودة الأجواء بالنفود الكبير شمال حائل.





تجمد المياه في النفود الكبير شمال حائل



انخفاض في درجات الحرارة





تجمد المياه في النفود الكبير

قرب نقذه شمال

الخميس ١٩ شــعــبان ١٤٤٥هـ

29 فبراير 2024م

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. pic.twitter.com/5372vgmC54 الشتاء يعود من جديد🥶🥶تجمد المياه في النفود الكبيرقرب نقذه شمال #حائل الخميس ١٩ شــعــبان ١٤٤٥هـ29 فبراير 2024م February 29, 2024

تأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة



طقس شديد البرودة على هذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تجمدت المياه بالنفود الكبير نتيجة أجواء باردة بمنطقة حائل، وسط تقلبات جوية شديدة البرودة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ إنخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم، نجران يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية.كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.في حين يكون الطقس شديد البرودة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، مرتفعات تبوك "علقان – جبل اللوز" مع فرصة لتكون الصقيع على تلك المناطق.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.