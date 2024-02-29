أجواء باردة.. شاهد تجمد المياه في النفود الكبير شمال حائل

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية للطقس غير المستقر، تجمدت المياه نتيجة برودة الأجواء بالنفود
الكبير شمال حائل.
تجمد
المياه في النفود الكبير شمال حائلوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تجمدت المياه بالنفود
الكبير نتيجة أجواء باردة بمنطقة حائل، وسط تقلبات جوية شديدة البرودة.
انخفاض
في درجات الحرارةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ إنخفاض في
درجات الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم، نجران يصاحب ذلك
نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية.
الشتاء يعود من جديد🥶🥶— طقس (@tqqs) February 29, 2024
تجمد المياه في النفود الكبير
قرب نقذه شمال #حائل
الخميس ١٩ شــعــبان ١٤٤٥هـ
29 فبراير 2024م
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