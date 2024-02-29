عاجل.. التعليم والخارجية تُطلقان خدمة إصدار التأشيرة التعليمية للطلاب الدوليين الراغبين بالدراسة في المملكة

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أطلقت وزارة التعليم ووزارة الخارجية، خدمة إصدار التأشيرة التعليمية في منصة " ادرس في السعودية" للطلاب الدوليين الراغبين بالدراسة في المملكة، وذلك بحضور معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان.





مبادرة القدرات البشرية:



يأتي ذلك ضمن أعمال مؤتمر " مبادرة القدرات البشرية " الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 28–29 فبراير 2024 برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، حيث تهدف خدمة إصدار "التأشيرة التعليمية"؛ لتسهيل الإجراءات للطلبة الراغبين في الدراسة بالسعودية، وتحقيق التكامل بين وزارة التعليم ووزارة الخارجية والقطاعات ذات العلاقة.وتساهم الخدمات التي تقدمها "منصة ادرس في السعودية" في إتاحة الخيارات التعليمية للطلبة الراغبين بالدراسة في السعودية، وتعزيز دور المملكة كوجهة تعليمية عالمية، حيث تمكّن المنصة الطلاب الدوليين من تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات السعودية بكل يسر وسهولة، وتوفير برامج أكاديمية وتدريبية وبحثية، قصيرة المدى و طويلة المدى ضمن محيط تعليمي متميّز وحديث.وتعزّز "منصة ادرس في السعودية" التعاون الأكاديمي والثقافي، والتزام المملكة بتطوير قطاع التعليم واستقطاب المواهب والكفاءات؛ تحقيقاً لرؤية السعودية 2030.