فيديو نادر.. بن عثيمين يكشف عن الصدقة التي تزيد المال

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كشف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين (رحمه الله)، عن الصدقة التي تزيد المال.





أفضل أنواع الصدقات



بن عثيمين يكشف عن الصدقة التي تزيد المال



وفي مقطع فيديو نادر، أوضح (رحمه الله) أن أفضل وقت تكون فيه الصدقة أفضل من غيرها جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل: "أي الصدقة أفضل؟"، فقال:" أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تُمهل حتى إذا بلغت الحلقوم".وبين (رحمه الله)، أن الإنسان الصحيح يستبعد الموت، وقوله "وتخشى الفقر" يعني لطول حياتك، مشيرًا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا بأن لا نؤخر الصدقة حتى يأتينا الموت.وأكد الشيخ أنه ما نقصت صدقة من مال، وقد تنقصه كمًا، لكنها تزيده كيفًا وبركة، وربما يأتي بدل العشرة مئة، ويفتح الله تعالى بها أبوابًا من الرزق لم تكن بالحسبان.