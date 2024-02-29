الخميس، 19 شعبان 1445 ، 29 فبراير 2024

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خداع وتلاعب.. غرامة 5 ملايين ريال على منشأة مستلزمات طبية قامت بهذا الأمر

الغذاء والدواء
الغذاء والدواء
أ أ
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 خالفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، منشأة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم؛ لقيامها بالتصرف بشحنة مستلزمات طبية قبل استكمال إجراءات فسحها، ومحاولة خداع المفتش باستبدال محتوياتها.اضافة اعلان

خداع منشأة مستلزمات طبية

 وأوضحت "الهيئة" أنها رصدت قيام المنشأة بمحاولة خداع المفتش بوضع كراتين لمنتج آخر داخل كراتين المنتج المعاين لإيهام المفتش بتوفر كامل الشحنة التي تم فسحها (فسح مشروط) بعدم التصرف قبل استكمال الإجراءات.
 وأشارت إلى أنه تم إيقاع الغرامة على المستورد المخالف، وسحب المنتج من السوق بعد استكمال إجراءات الاستدلال، كما تم إحالة المنشاة إلى الجهات المعنية لإكمال الإجراءات على الشركة المخالفة.

عقوبات صارمة على منشأة مستلزمات طبية

 ووفقاً لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ولائحته التنفيذية فإن العقوبات المترتبة على الضبطية تصل إلى خمسة ملايين ريال بالإضافة إلى إغلاق المنشاة مؤقتًا لمدة تصل إلى 180 يوماً و/أو منع المخالف من ممارسة أي عمل يتعلق بالأجهزة أو المستلزمات الطبية لمدة تصل إلى (180) يوماً و/أو إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية و/أو تعليق الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز عام و/أو إلغاء ترخيص المنشأة.
 ودعت "الهيئة" إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".



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