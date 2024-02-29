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المملكة تدين وتستنكر بشدة استهداف المدنيين العزل شمال قطاع غزة

المملكة - الخارجية - صورة رسمية
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، استهداف المدنيين العزل شمال قطاع غزة، والذي أسفر عن وفاة العشرات وإصابة المئات، جرّاء قصف قوات الاحتلال طوابير المساعدات الإنسانية في غزة.اضافة اعلان

رفض المملكة القاطع لانتهاكات القانون الدولي:


 وأكدت الوزارة رفض المملكة القاطع لانتهاكات القانون الدولي الإنساني من أي طرف وتحت أي ذريعة، كما تجدد المملكة مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقفٍ حازم بإلزام دولة الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني، والفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة، والسماح بإجلاء المصابين.
أيضا طالبت بتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية بدون قيود، للتخفيف من الكارثة الإنسانية والحيلولة دون تفاقمها، وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار يمنع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين الأبرياء.

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