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وزير التعليم : مجلس الوزراء وافق على التنظيم الجديد للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

وزير التعليم 0 السعودي
وزير التعليم
أ أ
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أعلن معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وذلك ضمن أعمال مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية HCI"، الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 28 - 29 فبراير 2024 .اضافة اعلان

تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي:


وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية.
ويعمل المعهد على إعداد وتطوير رحلة المعلم والقيادات التعليمية وفق رؤية المملكة 2030؛ لتحقيق مستهدفات التعليم كجهة مختصة، وبما يحقّق التطوير المهني المستدام للمعلم منذ التحاقه بالمهنة، و استكشاف وتطوير القيادات التعليمية.
وتتكامل خدمات المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي مع القطاع الخاص وغير الربحي لتحقيق مستهدفاته، حيث يمثّل البوابة لدخول مهنة التعليم، والداعم للمعلم في تطوير معارفه ومهاراته خلال رحلته الوظيفية وفق أفضل التوجهات الحديثة والممارسات المتميزة، لبناء أجيال منافسة عالمياً.

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