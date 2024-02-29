عاجل.. التأمينات تعلن موعد صرف منفعة التعطل عن العمل "ساند"

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إيداع منفعة التعطل عن العمل "ساند" اليوم الخميس.

وقالت ردًا على استفسار حول تأخر عملية الإيداع: "يتم صرف المستحقات لمستفيدي نظام التأمينات في الأول من كل شهر ميلادي، فإذا وافق يوم الجمعة يتم صرف المستحقات في يوم الخميس".

وأضافت: "يرجى الانتظار حتى نهاية اليوم وفي حال عدم وصول رسالة الإيداع يمكنك التواصل معنا مجددًا".

حياك الله ,

يتم صرف المستحقات لمستفيدي نظام التأمينات في الأول من كل شهر ميلادي، فإذا وافق يوم الجمعة يتم صرف المستحقات في يوم الخميس

يرجى الإنتظار حتى نهاية اليوم وفي حال عدم وصول رسالة الإيداع يمكنك التواصل معنا مجددا, نسعد بخدمتك. — العناية بالعملاء (@GosiCare) February 29, 2024

نظام ساند



الشروط المؤهلة للحصول على استحقاق "ساند"



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