عاجل.. هل يجب طلب تمديد تخفيض المخالفات المرورية؟.. "المرور" يحسم الجدل

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، إجراءات تسديد المخالفات
المرورية أو الاعتراض عليها وفقًا للمادة رقم 75.
تمديد تخفيض المخالفات المروريةوقالت عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن هذه الخطوات تتمثل في:
1 - أن الشخص المخالف له الحق في تسديد المخالفة أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من وقت إبلاغه بها.
2 - وفي حالة أن المخالف لم يقدم اعتراضًا على المخالفة أو أنه قدم اعتراضًا وتم رفضه أو تعديل قيمة المخالفة خلال فترة الـ 15 يومًا.
3 - يمكن للمخالف طلب فترة إضافية للسداد تصل إلى 90 يومًا، خلال فترة الـ 15 يومًا. وفي هذه الحالة سيتم تخفيض قيمة الغرامة بنسبة تصل إلى 25% من قيمة الحد الأدنى.
حالات لا يُستفاد فيها من تخفيض الغرامةوأشار المرور إلى أن هناك حالات لن تستفيد من تخفيض
غرامة المخالفات المرورية، هي:
- بعد انتهاء مدة 45 يومًا ولم يتم رفع طلب التمديد.
- بعد انتهاء أول 30 يومًا من مهلة طلب التمديد (90) يومًا.
جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المستفيدين يقول فيه: "هل صحيح أنه يجب طلب تمديد التخفيض؟".
وعليكم السلام، تفضّل بالإطلاع على تفاصيل استفسارك. يسعدنا تواصلك https://t.co/y9NYY8AtOZ— المرور السعودي (@eMoroor) April 27, 2024
كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية ويمكن للمواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر
منصة أبشر للخدمات الحكومية الإلكترونية
من خلال الخطوات التالية:
الدخول الي منصة أبشر (من هنا).
- إدخال نوع الوثيقة.
- إدخال رقم الوثيقة.
- كتابة الرمز المرئي.
- الضغط على كلمة “عرض” لقيمة المخالفة.
- سوف يتم استعراض المخالفات المسجلة من قبل المرور والتي سوف تحتوي على قيمة المخالفة وموقعها وتاريخها ووقتها.