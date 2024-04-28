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عاجل.. هل يجب طلب تمديد تخفيض المخالفات المرورية؟.. "المرور" يحسم الجدل

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية
أ أ
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أوضحت الإدارة العامة للمرور، إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها وفقًا للمادة رقم 75.

تمديد تخفيض المخالفات المروريةاضافة اعلان

وقالت عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن هذه الخطوات تتمثل في:
1 - أن الشخص المخالف له الحق في تسديد المخالفة أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من وقت إبلاغه بها.
2 - وفي حالة أن المخالف لم يقدم اعتراضًا على المخالفة أو أنه قدم اعتراضًا وتم رفضه أو تعديل قيمة المخالفة خلال فترة الـ 15 يومًا.
3 - يمكن للمخالف طلب فترة إضافية للسداد تصل إلى 90 يومًا، خلال فترة الـ 15 يومًا. وفي هذه الحالة سيتم تخفيض قيمة الغرامة بنسبة تصل إلى 25% من قيمة الحد الأدنى.

حالات لا يُستفاد فيها من تخفيض الغرامة

وأشار المرور إلى أن هناك حالات لن تستفيد من تخفيض غرامة المخالفات المرورية، هي:
- بعد انتهاء مدة 45 يومًا ولم يتم رفع طلب التمديد.
- بعد انتهاء أول 30 يومًا من مهلة طلب التمديد (90) يومًا.
جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المستفيدين يقول فيه: "هل صحيح أنه يجب طلب تمديد التخفيض؟".

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر  للخدمات الحكومية الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:
الدخول الي منصة أبشر (من هنا).
- إدخال نوع الوثيقة.
- إدخال رقم الوثيقة.
- كتابة الرمز المرئي.
- الضغط على كلمة “عرض” لقيمة المخالفة.
- سوف يتم استعراض المخالفات المسجلة من قبل المرور والتي سوف تحتوي على قيمة المخالفة وموقعها وتاريخها ووقتها.

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