عاجل.. الضمان الاجتماعي المطور.. موعد صرف دفعة شهر إبريل

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تودع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، راتب الضمان الشهري في حسابات المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية بشكل شهري.

ووفقًا للوزارة، فإنه يتم صرف الراتب في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، حيث يتم إيداعه في الحسابات البنكية، ويصرف عبر بطاقات "الفيزا" الخاصة بهم، وكذلك عبر ماكينات الصراف الآلي.

ومن المقرر إيداع راتب شهر إبريل في حسابات المستفيدين يوم الأربعاء الذي يوافق الأول من شهر مايو.





احتساب قيمة دعم الضمان الاجتماعي



الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

